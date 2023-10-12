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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خلال لقائه رئيس افريقية النواب

رئيس جمهورية زيمبابوي يرحب بالاستفادة من تجربة مصر في الصناعات الكيماوية

السيد إمرسون منانغاغوا
السيد إمرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زيمبابوي

استقبل إمرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زيمبابوي بمكتبه بالقصر الرئاسى بعاصمة الزيمبابوية هراري، الدكتور شريف الحبلى رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية وذلك بحضور السفيرة سلوى موافى سفيرة مصر فى زيمبابوي حيث تم بحث سبل دعم العلاقات بين مصر وزيمبابوي فى مختلف المجالات بصفة عامة وفى مجال الصناعات الكيماوية بصفة خاصة.


وقال الدكتور شريف الجبلى إن رئيس زيمبابوي أشاد بالدور الكبير الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح لدعم العلاقات بين مصر ومختلف الدول الافريقية بصفة عامة ودولة زيمبابوي بصفة خاصة مؤكداً أن هناك علاقات تاريخية واستراتيجية تربط بين القاهرة وهراري وأنه يعتز بعلاقته القوية بالرئيس السيسى.


وأكد الدكتور شريف الجبلى فى تصريحات له عقب اللقاء أنه تم بحث تطوير الصناعات الكيماوية داخل دولة زيمبابوي باعتبار أن مصر دولة رائدة ولها خبرات كبيرة فى مثل هذه الصناعات الاستراتيجية مشيراً الى أن رئيس جمهورية زيمبابوي رجب بالتواجد المصرى داخل زيمبابوي وتقديم جميع التسهيلات للجانب المصرى لتطوير الصناعة داخل زيمبابوي.


 

وقال الدكتور شريف الجبلى إنه تم الاتفاق مع رئيس جمهورية زيمبابوي على الاجراءات الخاصة بتطوير الصناعات الكيماوية من خلال استقبال وفد كبير من مستثمرى وخبراء صناعة الكيماويات من مصر خلال المرحلة القادمة للاتفاق حول كل الخطط والبرامج لتطوير هذه الصناعة داخل دولة زيمبابوي.


 

ووجه الدكتور شريف الجبلى التحية لرئيس دولة زيمبابوي على حسن استقباله وترحيبه وحرصه على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للمشروعات الاستثمارية الصناعية التى تقوم بها مصر ومستثمرى القطاع الصناعى داخل دولة زيمبابوي اضافة الى اشادته بالدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا الأفريقية

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