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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: إعادة افتتاح المتحف اليوناني الروماني يجذب السياح لعروس المتوسط

النائب مجدى مجدي
النائب مجدى مجدي الوليلي بمجلس النواب

ثمن النائب السكندرى بمجلس النواب مجدى مجدي الوليلي الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية إفتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمتحف اليوناني الروماني بعد الترميم وبعد غلق دام لأكثر من 15 عاما نظرا لكونه يعد أكبر متحف متخصص في الآثار اليونانية الرومانية في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط مما يساعد في وضع عروس البحر المتوسط على خريطة السياحة العالمية وجذب اعداد كبيرة من الزوار والسياح مما يساهم في زيادة العملة الصعبة وبالتالي سينعكس بالإيجاب على دعم الاقتصاد الوطني.


وأكد "الوليلي" فى بيان له أصدره اليوم أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالتراث الحضاري القديم حيث عملت على إزالة جميع المعوقات، لإتمام أعمال الترميم والتطوير، سواء في المتاحف أو المواقع الأثرية.


وأشار"الوليلي" إلى أن افتتاح المتحف اليوناني الروماني بعد الترميم، وتطوير المنطقة المحيطة بأحدث وسائل عرض المقتنيات ذات القيمة التاريخية الفريدة، يعد أمراً جاذباً للسياحة بشكل كبير مضيفاً أن هذا المتحف يعد صرحاً جديداً يضاف إلى خارطة السياحة المصرية وإنجازاً ضمن خطة الدولة لإعادة إحياء المناطق والمواقع الأثرية، لجعلها مقاصد سياحية جاذبة.
والجدير بالذكر، أن المتحف انتهى إنشاؤه في موقعه الحالي عام 1895 ليكون أيقونة ثقافية فريدة، ثم خضع لخطة متكاملة لإعادة التطوير وتحديث قاعات العرض المتحفي، والتي بدأت فعلياً عام 2018.

المتحف اليوناني المتحف اليوناني الروماني المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

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