النائب محمد الصالحى يطالب العالم بانتهاج سياسة مصر لمساعدة الفلسطينيين فى غزة

اعتبر الدكتور محمد الصالحى، عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى المعروف، إشادة أنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، بدور مصر في محاولات إيصال المساعدات إلى غزة، بمثابة دليل قاطع على حرص مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على مساندة ودعم الأشقاء الفلسطينيين، خاصة فى ظل معاناتهم المعيشية الصعبة.

وطالب "الصالحى"، فى بيان له أصدره اليوم، الخميس، مختلف دول العالم بأن تنتهج نفس السياسة المصرية فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة والإغاثة والدواء للشعب الفلسطينى فى الوقت الراهن.

وشدد على ضرورة إسراع المجتمع الدولى لدعم وتنفيذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للوقف الفوري للتصعيد داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة.

كما طالب الدكتور محمد الصالحى المجتمع الدولى بصفة عامة ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بسرعة التدخل لإنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد استمراره لعقود طويلة.

وأكد أن الأمر يتطلب تنفيذ رؤية مصر، والتى تتمثل فى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى.