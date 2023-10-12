مجلة حواء تطلق حملتها " نازلين الانتخابات" من مدرسة السنية الثانوية للبنات|صور

بدأت مجلة حواء أولى جولات حملتها "نازلين الانتخابات" من مدرسة السنية الثانوية للبنات، حيث التقى أفراد الحملة طالبات المدرسة لحثهن على لعب دور في المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال التصويت أو حث من حولهم من الأهل والأصدقاء على المشاركة والنزول سواء بشكل مباشر أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

شارك في أولى جولات الحملة الميدانية الكاتبة الصحفية سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء، حيث تحدثت عن دور الشباب في المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة كناخبين وأهمية دورهم وما حصلوا عليه من مكتسبات خلال الأعوام الماضية، وكيفية حثهم للأهل والأصدقاء على المشاركة.

كما تحدثت النائبة البرلمانية مايسة عطوة عن مكتسبات المرأة خلال 9 أعوام مضت، والدور المنوط بها خلال المرحلة المقبلة ردا لهذا التقدير من خلال المشاركة الفعالة في الانتخابات كناخبة، أما اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية الأسبق لأمن المعلومات فقد تطرق للاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة الانتخابات.

كما كشف عن استهداف الوطن من خلالها بنشر الشائعات والاخبار المغلوطة وكيفية اكتشاف حقيقة هذه الشائعات والتصدي لها، فيما ودعت د.شيماء إسماعيل خبير التنمية البشرية الشباب إلى دعوة أصدقائهم للتصويت في الانتخابات ومساعدة كبار السن في النزول للجان للمشاركة مع نشر المواد الإعلامية التي تنقل هذه الصور الإيجابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبعد عن نشر الشائعات.

أقيم اللقاء بالتعاون مع إدارة السيدة زينب التعليمية برئاسة د. يحيى حسين وبحضور ا.أمل قناوي مدير ادارة الخدمات التربوية وا.دعاء عثمان مدير مدرسة السنية الثانوية للبنات ولفيف من الخبراء التربويين.

يذكر ان حملة مجلة حواء تستكمل جولاتها الميدانية خلال المرحلة المقبلة بمحافظات القاهرة والاسكندرية والاسماعيلية وبني سويف والمنيا، وذلك بهدف حث كافة الفئات المجتمعية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والأدلاء بأصواتهم.