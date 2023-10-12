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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بالرابط.. التنظيم والإدارة يعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني لمسابقة 30 ألف معلم

صدى البلد

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، مساء اليوم، نتيجة الامتحان الالكتروني الذي عقده للمتقدمين في مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني، وذلك للمتقدمين من محافظات(شمال سيناء، جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس والبحر الأحمر).
ويمكن للسيدات والسادة الممتحنين الاستعلام عن نتيجتهم عبر بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/
 

ويجدد الجهاز تأكيده على المتقدمين من محافظات (الفيوم وقنا وأسوان) الذين يحضرون للامتحان بالمركز، ضرورة الالتزام بإحضار كافة أصول المستندات المطلوبة (المؤهل الدراسي، شهادة الخدمة العسكرية للذكور، شهادة الخدمة العامة للإناث، صحيفة الحالة الجنائية، بطاقة الرقم القومي، شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وإيصال سداد رسوم الاشتراك في المسابقة)؛ حتى لا يمنع من يخالف ذلك من دخول الامتحان.، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، مساء اليوم، نتيجة الامتحان الالكتروني الذي عقده للمتقدمين في مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني، وذلك للمتقدمين من محافظات(شمال سيناء، جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس والبحر الأحمر).


ويمكن للسيدات والسادة الممتحنين الاستعلام عن نتيجتهم عبر بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/
ويجدد الجهاز تأكيده على المتقدمين من محافظات (الفيوم وقنا وأسوان) الذين يحضرون للامتحان بالمركز، ضرورة الالتزام بإحضار كافة أصول المستندات المطلوبة (المؤهل الدراسي، شهادة الخدمة العسكرية للذكور، شهادة الخدمة العامة للإناث، صحيفة الحالة الجنائية، بطاقة الرقم القومي، شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وإيصال سداد رسوم الاشتراك في المسابقة)؛ حتى لا يمنع من يخالف ذلك من دخول الامتحان.

إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 30 ألف وظيفة معلم مساعد الامتحان الاليكتروني بوابة الوظائف الحكومية ذوي الإعاقة

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