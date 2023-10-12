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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: لن نسمح بالفساد بالأسواق ونعمل على توفير الاحتياجات اليومية للمواطنين

محافظ الدقهلية الدكتور
محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار

قال محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار إنه لن يسمح بالفساد في الأسواق والمحال، مؤكدًا ضرورة توفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأضاف مختار، في بيان اليوم، الخميس، أنه تم تنفيذ حملات بمراكز ومدن “المنصورة، والسنبلاوين، وتمي الأمديد، ونبروه، ودكرنس، وبني عبيد، وميت سلسيل، ومنية النصر، وجمصة، ودكرنس والمنزلة”، أسفرت عن تحرير 139 مخالفة تموينية متنوعة، وتمت إحالتها للنيابة العامة.


من جانبه، قال وكيل وزارة التموين بالمحافظة السيد دايرة إنه تم المرور على 215 مخبزًا للتأكد من انتظام العمل بالمخابز، والمرور على المحال التجارية للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة، وتواجد قوائم الأسعار واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين.

وأضاف أنه تم ضبط 210 أدوات سباكة متنوعة مجهولة المصدر، وكرتونتين خل أبيض، و420 كجم من اللحوم البلدية، و5 أجولة دقيق بلدي مدعم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح أن المديرية تتلقي شكاوى المواطنين من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (https://www.shakwa.eg) أو الخط الساخن (16528) أو تطبيق (في خدمتك) على "Google Play" لمستخدمي هواتف الأندرويد أو من خلال إرسال رسالة عبر صفحتنا، أو من خلال المديرية والإدارات خلال أيام العمل الرسمية.

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