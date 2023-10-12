فيفي عبده تدعم الشعب الفلسطيني: حرام اللي بيحصل ده ظلم

حرصت الفنانة فيفي عبده على دعم الشعب الفلسطيني في الحرب التي يخوضها ضد الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عبر صفحتها على موقع الفيديوهات والصور الشهير “إنستجرام”.

وقالت فيفي عبده: “ربنا ينصر فلسطين وأهل فلسطين، الرجاء يا جماعة ندعي لهم وندعمهم بكل اللي نقدر عليه، أبسط حاجة بنشر الوعي والحقيقة، اللهم الطف بغزة وشعبها وأطفالها الأبرياء، والله حرام اللي بيحصل ده ظلم، يا رب انصرهم أنت قادر على كل شيء”.

وحلت الفنانة عنبر ضيفة على برنامح “قعدة ستات”، الذي تقوم بتقديمه الإعلامية مروة صبري، حيث كشف عن واقعة جمعتها بالفنانة فيفي عبده ضمن أحداث مسلسل “طائر الحب”.

وقالت عنبر، فى تصريحات تليفزيونية، إن الفنانة فيفي عبده تسببت فى أن تقوم بتغيير كل ملابس الشخصية التى لعبتها ضمن أحداث مسلسل “طائر الحب" بسبب وجود تشابه بينهما.

وأضافت عنبر: “قبل بدء تصوير مسلسل طائر الحب اتفقت مع القائمين على العمل على شكل الملابس التى سوف أقوم بارتدائها فى التصوير، وهي الكلاسيكية، إلا أنني فوجئت بأنهم يقولون لي إن الفنانة فيفي عبده تقول: لا مش هتلبسي الهدوم دي لأني هلبس نفس الاستايل، حيث شاهدت الملابس فى غرفتي التى كانت بجانبها، وبالفعل تم قمت بتغيير الملابس”.

وكشفت الفنانة فيفى عبده عن بعض التفاصيل الفنية لها والشخصية أيضا، وذلك من خلال بث مباشر لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.