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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمواصفات فريدة وأداء مميز.. موتورولا تطلق هاتفا مصنوعا من الجلد والألومنيوم

Motorola Edge (2023)
Motorola Edge (2023)

كشفت شركة موتورولا Motorola الأمريكية، النقاب عن هاتفها الجديد Edge (2023)، الذي يأتي بخصائص فريدة وأداء مميز وأقل سعرا عن سابقه Edge+ (2023)، وكلاهما يستهدفان الفئة المتوسطة بمميزات تشبه الهواتف الرائدة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتم تشغيل هاتف موتورولا الجديد Motorola Edge (2023)، بواسطة معالج من نوع Dimensity 7030، والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويقترن بمعالج رسوميات قوى من نوع Mali-G610 MC3.

 

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مواصفات هاتف موتورولا Motorola Edge (2023)

ويأتي هاتف موتورولا Motorola Edge (2023)، بتكوين تخزين واحد بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية، ويعمل الهاتف الذكي بنظام التشغيل Android 13، ولكن لا توجد معلومات حول عدد سنوات تحديثات البرامج التي سيتلقاها.

ويتميز هاتف Motorola Edge (2023)، بشاشة من نوع pOLED، يبلغ قياسها 6.6 بوصة، تدعم معدل تحديث عال يبلغ تردده 144 هرتز في الثانية، مع دعم ألوان 10 بت وHDR10+.

Motorola Edge (2023)

وتتميز شاشة هاتف Motorola Edge (2023)، بمعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 360 هرتز وذروة سطوع تبلغ 1200 شمعة في المتر المربع، كما تحتوي على قارئ بصمات الأصابع مدمج أسفلها للقياسات الحيوية والمصادقة البيومترية. 

ويتكون إطار Motorola Edge (2023) من الألومنيوم المصقول بالرمل، في حين أن الغطاء الخلفي مصنوع من جلد نباتي ناعم، والذي يحتوي على جزيرة كاميرا تضم كاميرتين وفلاش رياضي، العدسة الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، تدعم التقريب البصري OIS، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، تدعم مجال رؤية 120 درجة.

وباستخدام ميزة Macro، يمكنك التقاط لقطات ماكرو عبر كاميرا الهاتف، وتحتوي شاشة Motorola Edge (2023) على ثقب مركزي يضم كاميرا إمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

Motorola Edge (2023)

وزودت موتورولا هاتف Motorola Edge (2023) ببطارية تبلغ سعتها 4400 مللي أمبير في الساعة مع شحن سلكي بقدرة 68 وات وشحن لاسلكي بقدرة 15 وات.

وتشتمل بقية ميزات الهاتف الذكي على مكبرات صوت استريو مع ضبط Dolby Atmos ودعم تقنية NFC وتصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار ومنفذ شحن من نوع USB-C.

ويتوفر هاتف موتورولا Motorola Edge (2023)، باللون الأسود، ويباع في الولايات المتحدة مقابل سعر 600 دولار (أي ما يعادل 18500 جنيه مصري) من خلال موقع Motorola الرسمي.

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