عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ محمد الشقنقيري بعد تعرضه لحادث سير|خاص.. شيريهان: فلسطين تتعرض لظلم وقهر تاريخي

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

شيريهان: فلسطين تتعرض لـ ظلم وقهر تاريخي

حرصت الفنانة شيريهان على دعم الشعب الفلسطيني  بعد الانتهاكات الوحشية التى يتعرض لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وكتبت شيريهان عبر حسابها بتطبيق إكس :" الشعب الفلسطيني في ظلم وقهر تاريخي نشهد عليه جميعًا، نشهده ونشاهده ويشاهده العالم أجمع!، لا كهرباء ولا ماء ولا وقود، وهناك حصار كامل على غزة، وشبه إبادة جماعية للشعب الفلسطيني".

تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ محمد الشقنقيري بعد تعرضه لحادث سير|خاص

تعرض الفنان محمد الشقنقيري إلى حادث سير على طريق إسكندرية الصحراوي خلال الساعات الماضية. 

وكشف مساعد الفنان محمد الشقنقيري، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه بصحة جيدة ولم يتعرض إلى إصابات، إلا أنه يجري حاليا بعض الفحوصات للاطمئنان وليس أكثر. 

مهرجان الجونة وحفل أحمد سعد ورامي صبري.. فعاليات مؤجلة تضامنا مع غزة

أصدرت عدة جهات قرارا بتأجيل بعض الفعاليات الفنية تضامنًا مع الأحداث الجارية في دولة فلسطين الشقيقة و يعكس قرار تأجيل الفعاليات الفنية هذا لاحترام للأحداث الجارية ويعزز الوعي بالظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

ونرصد فى السطور التالية أبرز الفعاليات التى تم تأجيلها:

مهرجان الجونة

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، تأجيل الدورة السادسة التي كان من المقرر انعقادها يوم الجمعة المقبل،إلى 27 أكتوبر الجاري بسبب الأحداث الجارية في فلسطين. 

 

وأصدرت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي بيانا رسميا، تكشف فيه تفاصيل وأسباب انطلاق المهرجان في موعده السابق.

الأخبار المحلية والعالمية الفنان محمد الشقنقيري الفنانة شيريهان دعم الشعب الفلسطيني دولة فلسطين الشقيقة محمد الشقنقيري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تعلن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة

حدث في الأهلي| الخطيب يعتذر.. بيراميدز يصدم "الأحمر".. ونجم شاب يوقع عقد احتراف

بعد استبعاده من منتخب مصر.. مفاجأة بشأن إصابة إمام عاشور

500 جنيه خلال ساعات|تحرك سريع يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد تحذير آرسنال لـ النني بسبب فلسطين|رد فعل مفاجئ من مصطفى محمد

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

البشائر خلال ساعات|تحرك عاجل من البنك المركزي والحكومة.. وهذه المفاجأة تنتظر المصريين

سوريا.. الجيش الإسرائيلي يشن هجوما خطيرا على مطار دمشق الدولي

ترشيحاتنا

تكليف للاعبين| قرار عاجل من رابطة الدوري الإنجليزي بشأن أحداث فلسطين وإسرائيل

100 يوم صحة: تقديم 274 ألفا و618 خدمة بجميع التخصصات في 24 ساعة

ترامب يمتدح حماس .. والبيت الأبيض ينفجر غضبا

50 سنة نصر أكتوبر.. الرئيس يشهد حفل تخرج طلاب الكليات العسكرية| بث مباشر

الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية

قرارات صادمة.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن الأسرى الفلسطينيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطال غريب.. سمر يسري تستعرض رشاقتها | شاهد

تركيزك قليل وحياتك متلخبطة.. 5 عادات صباحية تغير حياتك للأفضل

لوك مختلف.. إلهام شاهين تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

الجمهور يبحث| هل خضع أحمد رزق لعملية تجميل؟.. فقد وزنه وبقي شباب

فيديو

بطلة غاوي حب.. سر اختفاء مريم قورة عن التمثيل وحقيقة زواج شقيقتها ملك

بقت عروسة.. كيف أصبح شكل جنى مقداد طفلة طيور الجنة |فيديوجراف

1800 جنيه| تراجع في أسعار الذهب.. هل الوقت مناسب للبيع؟

محمد صلاح يتصدر التريند بسبب غزة| ماذا حدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ