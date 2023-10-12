أخبار الفن.. تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ محمد الشقنقيري بعد تعرضه لحادث سير|خاص.. شيريهان: فلسطين تتعرض لظلم وقهر تاريخي

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

حرصت الفنانة شيريهان على دعم الشعب الفلسطيني بعد الانتهاكات الوحشية التى يتعرض لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وكتبت شيريهان عبر حسابها بتطبيق إكس :" الشعب الفلسطيني في ظلم وقهر تاريخي نشهد عليه جميعًا، نشهده ونشاهده ويشاهده العالم أجمع!، لا كهرباء ولا ماء ولا وقود، وهناك حصار كامل على غزة، وشبه إبادة جماعية للشعب الفلسطيني".

تعرض الفنان محمد الشقنقيري إلى حادث سير على طريق إسكندرية الصحراوي خلال الساعات الماضية.

وكشف مساعد الفنان محمد الشقنقيري، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه بصحة جيدة ولم يتعرض إلى إصابات، إلا أنه يجري حاليا بعض الفحوصات للاطمئنان وليس أكثر.

أصدرت عدة جهات قرارا بتأجيل بعض الفعاليات الفنية تضامنًا مع الأحداث الجارية في دولة فلسطين الشقيقة و يعكس قرار تأجيل الفعاليات الفنية هذا لاحترام للأحداث الجارية ويعزز الوعي بالظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

ونرصد فى السطور التالية أبرز الفعاليات التى تم تأجيلها:

مهرجان الجونة

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، تأجيل الدورة السادسة التي كان من المقرر انعقادها يوم الجمعة المقبل،إلى 27 أكتوبر الجاري بسبب الأحداث الجارية في فلسطين.

وأصدرت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي بيانا رسميا، تكشف فيه تفاصيل وأسباب انطلاق المهرجان في موعده السابق.