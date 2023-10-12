شيريهان: فلسطين تتعرض لـ ظلم وقهر تاريخي

حرصت الفنانة شيريهان على دعم الشعب الفلسطيني بعد الانتهاكات الوحشية التى يتعرض لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وكتبت شيريهان عبر حسابها بتطبيق إكس :" الشعب الفلسطيني في ظلم وقهر تاريخي نشهد عليه جميعًا، نشهده ونشاهده ويشاهده العالم أجمع!، لا كهرباء ولا ماء ولا وقود، وهناك حصار كامل على غزة، وشبه إبادة جماعية للشعب الفلسطيني".

وأضافت:" على العالم أجمع لو كان هناك إنسانية أو قانون أن يرفض العالم هذه الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

يذكر أن كشف الشاعر والسيناريست الكبير الدكتور مدحت العدل، تفاصيل جديدة بشأن العمل الفني الكبير الذي يعكف عليه للفنانة شيريهان، مشيرا إلى أن هذا الأمر يخضع لدراسة معمقة حاليا.

وقال مدحت العدل، في حوار مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، إن الجمهور ينتظر من شيريهان الكثير وذلك لأن اسمها كبير، مضيفا أن لدينا مشاريع كثيرة نفكر فيها للفنانة شيريهان.

شيريهان



وأضاف الشاعر والسيناريست الكبير الدكتور مدحت العدل، أن حاليا كل شيء يدرس بقوة، ونبحث عن اسم من اسماء كثيرة لعمل يليق بالفنانة شيريهان.