عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعاون مع الأسرة.. خبير يضع استراتيجية لمعالجة مشكلة عدم الانضباط المدرسي

طلاب - صورة ارشيفية
طلاب - صورة ارشيفية

أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الانضباط المدرسي هو مكون أساسي في تطوير العملية التعليمية وضمان التحصيل الدراسي الجيد للطلاب، ومن الممكن التعامل مع مشكلة عدم الانضباط المدرسي من خلال تعزيز دور كل جزء في حياة الطالب، وذلك بالنظر إلى الأسرة، المدرسة، والمعلم على حد سواء.

txt

التعليم العالي تنشر صور مقر الوزارة الجديد داخل العاصمة الإدارية| شاهد

txt

خبير: الانضباط الجامعي أساس تحقيق التحصيل الدراسي وتطوير الجوانب الشخصية والسلوكية

توفير بيئة تعليمية مناسبة

وأوضح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الانضباط المدرسي يسهم في توفير بيئة تعليمية مثلى حيث يمكن للطلاب تطوير مهاراتهم والاستفادة القصوى من تعليمهم، بالتالي يجب أن يكون الانضباط مسؤولية مشتركة بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور لضمان تحقيق أقصى استفادة من العملية التعليمية.

وأضاف الخبير التربوي، أن الأسرة هي البيئة الأولى التي ينشأ فيها الطالب، ويجب أن تسعى الأسرة إلى تنمية القيم والأخلاقيات الإيجابية لديها وتوجيه الأطفال لفهم أهمية الانضباط المدرسي، ويمكن للأهل تعزيز الانضباط بإعطاء الأمثلة الجيدة وإعطاء الدعم والتوجيه للأبناء في مسألة إدارة وقتهم والالتزام بالواجبات المدرسية.

وأشار الدكتور محمد عبد العزيز، إلى أن المدرسة هي المكان الذي يمضي فيه الطلاب معظم أوقاتهم خلال النهار، وتعتبر المدرسة بيئة هامة لتطوير الانضباط، ويجب على المدرسين توجيه الطلاب وتقديم نماذج إيجابية، ويمكن تعزيز الانضباط من خلال تقديم نظم وقوانين واضحة داخل المدرسة.

وشدد الخبير التربوي، علي أن يجب على المعلمين تحفيز الطلاب وتوجيههم نحو الهدف من الدراسة، يمكن للمعلمين وضع قواعد وتوجيهات في الصف تشجع الانضباط دون تعقيد، علاوة على ذلك يمكن للمعلمين تقديم الدعم للطلاب ومساعدتهم في فهم أهمية الانضباط المدرسي في تحقيق النجاح.

ولفت الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن التعاون بين الأسرة والمدرسة والمعلمين يمكن أن يكون حلاً فعالًا لمشكلة عدم الانضباط المدرسي، ويجب تعزيز التواصل المستمر بين هذه الجهات لمتابعة تقدم الطلاب وضمان تحقيقهم لأقصى إمكاناتهم داخل البيئة التعليمية.

الأسرة المدرسة التعاون الانضباط المدرسي البيئة التعليمية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تعلن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة

حدث في الأهلي| الخطيب يعتذر.. بيراميدز يصدم "الأحمر".. ونجم شاب يوقع عقد احتراف

بعد استبعاده من منتخب مصر.. مفاجأة بشأن إصابة إمام عاشور

500 جنيه خلال ساعات|تحرك سريع يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

سوريا.. الجيش الإسرائيلي يشن هجوما خطيرا على مطار دمشق الدولي

البشائر خلال ساعات|تحرك عاجل من البنك المركزي والحكومة.. وهذه المفاجأة تنتظر المصريين

بعد تحذير آرسنال لـ النني بسبب فلسطين|رد فعل مفاجئ من مصطفى محمد

موضوعات متعلقة

كيفية انضباط ‏العملية التعليمية للعام الدراسى الجديد.. خبراء يكشفون طرق تعزيز الجوانب السلوكية والشخصية للطلاب ودور أولياء الأمور في تقديم الدعم النفسي

تعرف على آخر موعد للتسجيل بالمقررات الدراسية للفصل الدراسي الأول بعين شمس

خبير يؤكد أهمية دور الاتحادات الطلابية في مشاركة الدارسين الجدد بجميع الأنشطة

للطلاب الجدد بالجامعات.. أنشطة طلابية هامة يمكنك المشاركة بها

بعد تصدرها مؤشر ARCIF.. تعرف على مجلة العلوم القانونية بحقوق عين شمس

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

قرارات صادمة.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن الأسرى الفلسطينيين

خالد بو طيب ليس الأول| أرشيف أحكام الزمالك لدى "فيفا".. و"الأبيض" مطالب بـ 10 ملايين دولار ويورو

بيع دلوقتي..سعر الذهب اليوم الخميس 12- 10- 2023

مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة ينفذ التجربة مصر-9 لمحاكاة إنقاذ سفينة قبالة السواحل المصرية

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يطلق صاروخ "باتريوت" عن طريق الخطأ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطال غريب.. سمر يسري تستعرض رشاقتها | شاهد

تركيزك قليل وحياتك متلخبطة.. 5 عادات صباحية تغير حياتك للأفضل

لوك مختلف.. إلهام شاهين تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

الجمهور يبحث| هل خضع أحمد رزق لعملية تجميل؟.. فقد وزنه وبقي شباب

فيديو

بطلة غاوي حب.. سر اختفاء مريم قورة عن التمثيل وحقيقة زواج شقيقتها ملك

بقت عروسة.. كيف أصبح شكل جنى مقداد طفلة طيور الجنة |فيديوجراف

1800 جنيه| تراجع في أسعار الذهب.. هل الوقت مناسب للبيع؟

محمد صلاح يتصدر التريند بسبب غزة| ماذا حدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ