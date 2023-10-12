طوفان الأقصي يفرق الديمقراطيين..استهداف ممنهج لكل داعمي فلسطين

أتاحت عملية طوفان الأقصي التي قام بها أعضاء حركة المقاومة الفلسطينية، ضد الكيان الصهيوني المحتل فرصة للديمقراطيين لسد فجوة السياسة الخارجية التي استغلها الجمهوريون لسنوات، وتوحيد حزبهم خلف رئيس يواجه أحد أكبر التحديات الجيوسياسية في المنطقة منذ عقود، وذلك وفقا لما نشره تحليل لنيويورك تايمز.

في السنوات الأخيرة، دعا الحزب الديمقراطي بواسطة الجناح الليبرالي الصريح، إلى الحد من الدعم العسكري والمالي الأمريكي. ولكن مع إحتدام المعركة الدائرة بين المقاومة وقوات الإحتلال ظلت تلك الأصوات مقيدة على هامش السياسة الحزبية.

ووفقا لتحليل نيويورك تايمز، لم يكتفي الأمر علي تهميش تلك الأصوات الداعية لتقليل الدعم الأمريكي لأسرائيل فقط، بل إن تعليقات الأعضاء الأكثر ليبرالية - بما في ذلك النائبتين أيانا بريسلي من ماساتشوستس وكوري بوش من ميسوري - التي دعت إلى "وقف فوري لإطلاق النار ووقف التصعيد" في غضون ساعات من الهجوم الذي شنته المقاومة، أدانها الحزب على نطاق واسع.

وصفت كارين جان بيير، السكرتيرة الصحفية للرئيس بايدن، تعليقات النائبتين التي تدعو إلى وقف إطلاق النار بأنها "بغيضة" و"مشينة".

بحسب نيويورك تايمز، فإن هذا الإجماع المؤيد لإسرائيل، وقدرة بايدن على حشد حزبه حول الدعم المالي والعسكري، يمكن أن يتعرض لاختبار مؤلم حيث يؤدي الهجوم الإسرائيلي المضاد إلى مزيد من الضحايا الفلسطينيين والمزيد من صور الأحياء في غزة التي تحولت إلى أنقاض.

حاول الجمهوريون الاستفادة من الشقوق الموجودة في الحزب. وفي مبنى الكابيتول يوم الثلاثاء، تابع أحد مراسلي قناة فوكس نيوز النائبة رشيدة طليب، وهي ديمقراطية من ميشيغان، وهي تدفع أول امرأة أمريكية فلسطينية في الكونجرس للتعليق على أفعال المقاومة.

رفضت طليب السؤال، وبعد يوم من الهجوم، وصفت طليب إسرائيل بأنها حكومة فصل عنصري ودعت إلى وقف المساعدات الأمريكية غير المشروطة للبلاد.

في مقابلة على قناة فوكس نيوز في صباح اليوم التالي، قالت نيكي هيلي، السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة والتي ترشحت لترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة: لا أعرف كيف يبررون مقتل 1200 شخص. ولا أعرف كيف يبررون التعذيب. هذا بينهم وبين الله، لكن يبدو أن هيلي لديها تبرير أمام الله لمقتل مئات وألاف الأطفال الفلسطينيين في أكبر معتقل مفتوح في العالم.

بعد طوفان الأقصي، رفض القادة الديمقراطيون والمانحون آراء المشرعين مثل السيدة طليب باعتبارها آتية من فصيل صغير لا حول له ولا قوة إلى حد كبير في حزبهم. وأشاروا إلى السجلات الطويلة لبايدن؛ وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر من نيويورك؛ والزعيم الديمقراطي في مجلس النواب، النائب حكيم جيفريز من نيويورك، في دعم إسرائيل.

لكن حسب تحليل نيويورك تايمز، هناك دلائل تشير إلى أن الإجماع الواسع النطاق قد يكون هشا إلى حد ما. خلال الانتخابات النصفية لعام 2022، انفجرت الانقسامات حول إسرائيل في الانتخابات التمهيدية للحزب، حيث استهدفت المنظمات الأكثر تشددًا المرشحين الديمقراطيين الذين اعتبرتهم غير داعمين بما يكفي لإسرائيل.

في ميشيغان، أنفقت لجنة الشؤون السياسية الأمريكية الإسرائيلية وحزب الأغلبية الديمقراطية من أجل إسرائيل الملايين لإقالة النائب آندي ليفين، وهو يهودي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انتقاده المتكرر لمعاملة الحكومة الإسرائيلية للفلسطينيين.

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب في شهر مارس أن الانتماء الديمقراطي للفلسطينيين ارتفع بمقدار 11 نقطة خلال العام الماضي، حيث قال عدد أكبر من ناخبي الحزب إنهم يتعاطفون مع الفلسطينيين أكثر من الإسرائيليين.

ومع ذلك، بشكل عام، لا يزال الدعم لإسرائيل قويا في الولايات المتحدة، حيث يقول ما يقرب من سبعة من كل 10 أمريكيين إنهم يشعرون بالتعاطف الشديد أو في الغالب تجاه إسرائيل. وعلى النقيض من ذلك، فإن ربع الأميركيين فقط يقولون إنهم يشعرون بالتعاطف الشديد أو في الغالب تجاه السلطة الفلسطينية.

ومع ذلك، فإن المشاعر المؤيدة للفلسطينيين تعكر صفو الجامعات، التي تعتبر تقليديا مصدرا موثوقا لأصوات الديمقراطيين في سنوات الانتخابات. وفي جامعة هارفارد، أثارت رسالة بعث بها ائتلاف طلابي يحمل "النظام الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن كل أعمال العنف المنتشرة.

في جامعة نيويورك، دفع طالب قانون اتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في منشور طلابي شركة محاماة إلى سحب عرض العمل الذي قدمته، ودفعت الكلية إلى إصدار بيانات متعددة تنأى بنفسها عن التعليقات.