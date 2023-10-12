القوات المسلحة تنظم معرضاً لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة الإحتفال باليوبيل الذهبى لذكرى إنتصارات أكتوبر

إفتتح اللواء أح مدحت عبد العزيز فاوى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب المعرض الفنى لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية ، والذى يستمر حتى الثامن عشر من شهر أكتوبر الجارى بمقر جمعية الوفاء والأمل بمدينة نصر.

جمعية المحاربين القدماء

ويضم المعرض العديد من منتجات أعضاء جمعية المحاربين القدماء من أعمال الخزف والنحت والحفر على النحاس والرسم على الزجاج والمنتجات الجلدية والخشبية والمنسوجات ، بالإضافة إلى منتجات الجمعية من الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية المعروضة للمواطنين من العسكريين والمدنيين .

وتحرص جمعية المحاربين القدماء على تنظيم مثل هذه المعارض بشكل دورى لتقديم أعمال الأعضاء من ذوى الإحتياجات الخاصة وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية والمشاركة فى تسويقها ، وذلك ضمن الأنشطة التى تنفذها لإكتشاف وتنمية مواهبهم ومهاراتهم المختلفة وتوفير الأدوات والخامات اللازمة لهم فضلاً عن أوجه الرعاية الصحية والإجتماعية والرياضية والخدمية المقدمة لأعضاء الجمعية وفروعها المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية .

حضر الإحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الملحقين العسكريين وأعضاء الجمعية من قدامى المحاربين ومصابى العمليات الحربية وأسر الشهداء.

يأتي ذلك تزامناً مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 50 لإنتصارات أكتوبر المجيدة.

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