محافظ دمياط توزع المنحدرات "الرامبات" لذوي الهمم برأس البر

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات التطوير التي تنفذها شركة المقاولون العرب بمدينتى دمياط و رأس البر، وذلك خلال اجتماع عقدته اليوم مع ممثلى الشركة و ممثلى الوحدتين المحليتين بدمياط ورأس البر ومديرية الطرق.

واستهلت " المحافظ " الاجتماع بمتابعة آخر التطوير بمشروع تطوير منطقة اللسان بمدينة رأس البر، والذى يتضمن إنشاء ساحات للأنشطة المختلفة و تطوير الممشى وإنشاء حاجز للأمواج بما يتناسب مع طبيعة المنطقة لحماية الشاطئ ، وأيضًا إنشاء مسرح و منطقة للمطاعم، وفى هذا السياق، بحثت "محافظ دمياط " خطة المراحل المقبلة وفقًا للجداول الزمنية المحددة، وذلك لنهو الأعمال قبل بداية موسم صيف ٢٠٢٤، وأكدت على توزيع المنحدرات " الرامبات" لذوي الهمم لتسهيل الوصول إلى جميع الساحات بالمنطقة..

وعلى صعيد آخر، تابعت " المحافظ " معدلات التنفيذ بمشروع إعادة تأهيل وتطوير كوبري دمياط التاريخي " جسر الحضارة " الذى تنفذه الشركة بمشاركة مجتمعية من شركة موبكو لإنتاج الاسمدة، حيث اطلعت على ما تم تنفيذه من أعمال وأيضًا الأعمال الجارية بالمشروع خلال الفترة الحالية ، كما بحثت خطة تجهيز وفرش الكوبرى بالاحتياجات المطلوبة والانتهاء من كافة الأعمال بالساحة المقابلة للكوبرى ، وفى هذا الصدد ، أكدت " الدكتورة منال عوض " على ضرورة الدفع بالعمل بجميع أجزاء المشروع بالتوازى وتنفيذها وفقًا للمواصفات والمعايير المحددة بما يتناسب مع مكانته كأثر ومنارة ثقافية ..

أما بالنسبة لمشروع التطوير الذى يشهده مدخل المحافظة بمنطقة شطا ، فقد تم استعراض نسب التنفيذ بمكونات المشروع بمرحلته الأولى، والتى تشمل توسعة الطريق بعدد ٣ حارات مرورية ، وإنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار و تشجير الطريق وانارته ،وإنشاء حديقة بمدخل الطريق ، حيث وجهت " الدكتورة منال عوض " بالدفع بعجلة العمل بالمشروع والالتزام بخطة المشروع لتحقيق رؤية المحافظة للإرتقاء بالشكل الحضارى لمدخل المحافظة ورفع كفاءته، كما أكدت أنه سيتم عقد اجتماعات دورية و زيارات ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذى بشكل دورى لتلك المشروعات..