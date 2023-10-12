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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مبنى ديوان عام محافظة دمياط

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط


عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إجتماعًا  لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع انشاء مبنى ديوان عام المحافظة تطوير كورنيش النيل والمنطقة المحيطة، وذلك بحضور ممثلى الجهتين المُنفذة والاستشارية للمشروع...

فيما وقد تناول الاجتماع استعراض مستجدات الموقف المتعلقة بنسب التنفيذ للمشروع و ما تم تنفيذه لتلافى اى ملاحظات بأعمال تطوير كورنيش والتى تشمل إنشاء سور للكورنيش و مقاعد وأعمدة إنارة ، وكذلك انشاء أرصفة وشبكة لصرف مياه الأمطار ، هذا إلى جانب تشجير تلك المنطقة ، حيث قررت " المحافظ " تشكيل لجنة لمتابعة تلك الأعمال والتأكد من مطابقتها للمواصفات..

 

كما تابعت " المحافظ " ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من أعمال بمبنى الديوان ، وناقشت خطة المرحلة المقبلة ، لنهو مراحل العمل وفقًا للجداول الزمنية المحددة و التصور العام و الرؤية التى اعدادها للمشروع لإنشاء مبنى أخضر وذكى ، وناقشت أيضًا خطة الفرش وتجهيز القاعات والأقسام بالمبنى ، وفى سياق متصل،، اطلعت " الدكتورة منال عوض " على الموقف النهائى لتجهيز مركز السيطرة ،حيث اكدت على إتمام جميع التجهيزات بالمركز و فرشه استعدادًا لتشغيله خلال الفترة القادمة..

مشروعات ضخمة لـ شركة المقاولون العرب في دمياط ورأس البر

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