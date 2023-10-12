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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"إعلام بنى سويف" تحصد المركز الأول عربيا وإفريقيا "فئة الدراما" بمسابقة الإبداع الإعلامي

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، حصول كلية الإعلام على المركز الأول عربيا وإفريقيا "فئة الدراما"  وذلك في النسخة الثالثة  لمسابقة الإبداع الإعلامي لمشروعات التخرج على المستوي المحلي والعربي والإفريقي ، والتي  تنظمها مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي، وذلك بمشاركة 98 جامعة وكلية وكيانا تعليميا في الوطن العربي والقارة الأفريقية، حيث بلغ عدد المشروعات المقدمة  في المسابقة 496 مشروعاً،  وذلك تحت إشراف  الدكتور عبدالعزيز السيد عميد كلية الإعلام و الدكتورة نسرين حسام الدين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

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وأوضح رئيس الجامعة، أن مشروع "العنقاء" حصد المركز الأول في المسابقة العربية والتي تقام بين مشروعات تخرج الطلاب علي مستوي الجامعات العربية، كما حصل مشروع "داليدا" علي المركز الأول " فئة الدراما، في المسابقة الإفريقية والتي تقام بين مشروعات تخرج الطلاب علي مستوي جامعات القارة الإفريقية، بينما حصل مشروع مجلة "رفيق" المركز الثاني على مستوى الجامعات الأفريقية في فئة الصحافة الورقية.

وأشار الدكتور عبد العزيز السيد إلى  حصول بحث بعنوان " العوامل المؤثرة على تقبل المستهلكين لمحتوى الاتصالات التسويقية للعلامات التجارية عبر تقنيات الميتافيرس علي المركز الثاني محليا في ذات المسابقة،  موجهاً الشكر إلى الدكتور منصور حسن لدعمه المستمر لكلية الإعلام، ولكافة المشرفين على مشروعات التخرج من الكوادر الأكاديمية داخل كلية الإعلام.

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