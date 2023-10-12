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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

سفير سيراليون: نتطلع لإنشاء معهد أزهري وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

صدى البلد

استقبلت الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، صباح اليوم، السفير «صادق سيلا»، سفير سيراليون بالقاهرة، والوفد المرافق له.

قالت الدكتورة نهلة الصعيدي إن الأزهر الشريف يعمل على تعزيز علاقات التعاون مع الدول الإفريقية، لا سيما في المجالات التعليمية؛ لنشر الوسطية والاعتدال، ودعم قيم التسامح والتعايش السلمي.
واستعرضت «الصعيدي» جهود مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، في نشر وتعليم اللغة العربية للطلاب الوافدين، ولكل من يرغب في تعلمها من غير الناطقين بها، التي تأتي استكمالاً لرسالة الأزهر الشريف العالمية القائمة على حفظ الدين واللغة.

ومن جانبه أعرب السفير صادق سيلا عن تطلع بلاده لإنشاء الأزهر الشريف معهدًا أزهريًا بدولة سيراليون، ومعهدًا لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وزيادة المنح الدراسية المقدمة لأبنائهم الوافدين، تساعدهم على تعلم اللغة العربية وفهم صحيح الدين الإسلامي الحنيف.

مشيدًا بجهود الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، في تقديم الصورة الصحيحة عن جوهر وسماحة رسالة الإسلام إلى العالم، وعلى الرعاية التي يتلقاها طلاب سيراليون الدارسين في الأزهر الشريف.

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