أمريكا : أسرى من 35 دولة رهن المقاومة الفلسطينية

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن 35 دولة لها أسرى لدي المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأوضح بلينكن، أن “الولايات المتحدة ستبذل كل ما في وسعها لضمان إطلاق سراح الأسري لدى حماس”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون فاينر، إن إدارة بايدن تركز على وضع الأسري الأمريكيين، وخيارات الممرات الإنسانية والمناطق الآمنة.

وحسب شبكة “سي إن إن”، قال فاينر، إن “الأمريكيين الأسرى لدى حماس كرهائن لا يزالون يمثلون أولوية رئيسية، رغم أنه رفض مشاركة أي معلومات جديدة حول عدد الرهائن أو وضعهم”.

وقال فاينر إن الولايات المتحدة أرسلت خبراء إلى المنطقة للتشاور مع نظرائهم الإسرائيليين وتقديم المشورة لهم بشأن جهود استعادة الرهائن.

كما أوضح أن “الولايات المتحدة وإسرائيل تجريان أيضاً محادثات مباشرة بشأن الممرات الإنسانية”.