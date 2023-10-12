الرئيس السيسي: لا بد للشعب الفلسطيني الصمود على أرضه

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك 9 ملايين لاجئ من مختلف الدول في مصر، وذلك من أجل الأمن والأمان، ولكن الخطورة في قطاع غزة، تعني تصفية القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها، بحفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية، أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب بالكامل، ولا بد للشعب الفلسطيني أن يكون صامدا على أرضه، وسنبذل أقصى جهد للتخفيف عنه.

مصر ستظل باقية وصامدة قادرة

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه نواجه تحديات كبيرة منذ عام 2011، مؤكدا أنه تتوالى الأزمات، ولكن عزاءنا أن الله سبحانه وتعاليى يسلم البلد دي من كل شر وسوء، وهناك فرق بين تكاليف حياة وإهدار حياة وخراب دول، ومصر ستظل باقية وصامدة قادرة.