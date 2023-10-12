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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الطاروطي قارئا وأبو عمر خطيبا.. شعائر آخر جمعة من ربيع الأول بالواحات الداخلة

الدكتور أيمن أبو
الدكتور أيمن أبو عمر

يستعد أئمة الأوقاف لأداء شعائر آخر جمعة من ربيع الأول من رحاب مسجد الدكتور محمود مدني بالواحات الداخلة، محافظة الوادي الجديد، وذلك تحت عنوان:«الوعي الرشيد وأثره في مواجهة التحديات».

شعائر آخر جمعة من ربيع الأول

وتبدأ شعائر آخر جمعة من ربيع الأول بتلاوة قرآنية للقارئ الشيخ محمد علي الطاروطي وخطيبا الدكتور أيمن أبو عمر من علماء وزارة الأوقاف. 

آخر جمعة من ربيع الأول 
خطبة آخر جمعة من ربيع الأول 
صلاة آخر جمعة من ربيع الأول 

افتتاح 17 مسجدًا الجمعة منها 13 مسجدًا جديدًا 

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل  مبنى ومعنى سيتم افتتاح ( 17 ) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 13 / 10 / 2023م، منها ( 13 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 244 ) مسجدًا منها ( 176 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 68 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الوادي الجديد 
1. مسجد الشركة 53 – الشركة – مركز الخارجة 
2. مسجد الكهرباء – الخارجة – مركز الخارجة 
3. مسجد الدكتور محمود مدني – الراشدة – مركز الداخلة 
4. مسجد نادي الهنداو الرياضي –الهنداو– مركز الداخلة 
5. مسجد بر الوالدين – الرملة –بدخلو – مركز الداخلة 
6. مسجد الرضا – بدخلو– مركز الداخلة
مديرية أوقاف دمياط
7. مسجد بدران - قرية حجاجة - فارسكور
مديرية أوقاف السويس
8. مسجد الرحمن – العشايشة – جنيفة – حي الجناين
مديرية أوقاف المنيا
9. مسجد البحري – قرية بطران – مركز مغاغة 
10. مسجد البحري – قرية عباد شارونة – مركز مغاغة 
مديرية أوقاف البحيرة
11. مسجد علي مبارك – قرية علي مبارك – وادي النطرون
مديرية أوقاف الجيزة
12. مسجد أحمد حسن – قرية المتانيا - العياط
مديرية أوقاف شمال سيناء
13. مسجد الصفا – بئر العبد
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الوادي الجديد
1. مسجد الهنداو البحري –الهنداو– مركز الداخلة
مديرية أوقاف قنا
2. مسجد الصالحين – العزازية – دشنا 
مديرية أوقاف الفيوم
3. مسجد عزبة بشير – مركز الفيوم جنوب 
مديرية أوقاف الغربية
4. مسجد الشيخ/ مصطفى إسماعيل – ميت غزال - السنطة

آخر جمعة من ربيع الأول ائمة الاوقاف الوعي الرشيد الدكتور محمود مدني محافظة الوادى الجديد

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