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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مصر في مأزق| المنتخب الوطني يواجه غانا.. تفاصيل قرعة أمم إفريقيا 2023

قرعة أمم إفريقيا
قرعة أمم إفريقيا 2023

يبحث الجمهور المصري خلال الدقائق القليلة الماضية عن نتائج قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستقام بـ"كوت ديفوار"، حيث أن تلك القرعة أسفرت على 6 مجموعات، ومن خلال هذا الموضوع سوف نوفيكم بكافة التفاصيل. 

بطولة أمم أفريقيا في 2024 | الميادين
قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية

قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023 عن 6 مجموعات قوية بين 24 منتخبا مشاركا في العرس الإفريقي.

وجاءت مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 كالتالي :

المجموعة الأولي : كوت ديفوار  - نيجيريا  - غينيا الإستوائية - غينيا بيساو

المجموعة الثانية : مصر -  غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق 

المجموعة الثالثة :  السنغال - الكاميرون -غينيا  - جامبيا

المجموعة الرابعة : الجزائر  - بوركينا فاسو- موريتانيا  - أنجولا 

المجموعة الخامسة: تونس - مالي -جنوب إفريقيا - نامبيا

المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا

حفل قرعة بطولة الأمم الإفريقية 

وأحيى حفل القرعة الفنان العالمي آيكون على أن يقوم بعملية سحب القرعة الثنائي المعتزل، الإيفواري ديديه دروجبا والنيجيري جون أوبي ميكيل، سيتواجدان بجوار المغربي أشرف حكيمي والسنغالي ساديو ماني.

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24 مشاركًا في البطولة

مصر، كوت ديفوار (المضيفة)، الجزائر، أنجولا، بوركينا فاسو، الكاميرون، الرأس الأخضر، الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، مالي، موريتانيا، المغرب، موزمبيق، ناميبيا، نيجيريا. والسنغال وجنوب أفريقيا وتنزانيا وتونس وزامبيا

تصنيف منتخبات  بطولة الأمم 

التصنيف الأول :  مصر- المغرب - تونس - الجزائر - كوت ديفوار- السنغال

التصنيف الثاني : نيجيريا- الكاميرون- مالي- بوركينا فاسو- غانا- الكونغو الديمقراطية

التصنيف الثالث : جنوب إفريقيا- كاب فيردي- غينيا- زامبيا- غينيا الاإستوائية- موريتانيا

التصنيف الرابع : غينيا بيساو- موزمبيق- ناميبيا- أنجولا- جامبيا- تنزانيا

موعد بطولة كأس الأمم الإفريقية 

ستبدأ البطولة النهائية في 13 يناير 2024 ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في 11 فبراير 2024.

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قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية

سجل الفائزين بلقب كأس الأمم الإفريقية :

- مصر    "7 مرات"    1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010   

- الكاميرون  " 5 مرات"     1984، 1988، 2000، 2002، 2017   

- غانا    "4 مرات "   1963، 1965، 1978، 1982 

- نيجيريا   " 3 مرات"   1980، 1994، 2013   

- ساحل العاج  "مرتين"        1992، 2015 

- الجزائر     "مرتين"     1990، 2019 

- جمهورية الكونغو الديمقراطية     "مرتين"   1968، 1974   

-  زامبيا  "مرة واحدة"    2012   

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