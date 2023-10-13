خلي بالك .. طبيب يحذر من نوع دواء لعلاج البرد والانفلونزا

حذر الدكتور محمد حسن الطراونة استشاري الأمراض الصدرية وخبير العدوى التنفسية من تناول المضادات الحيوية لعلاج الإنفلونزا ونزلات البرد.

وقال الطراونة إن المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد والإنفلونزا لأنها عدوى فيروسية، وليس بكتيرية.

وأضاف الدكتور محمد حسن، أن تناول المضادات الحيوية دون داعي قد يؤدي إلى ظهور مقاومة البكتيريا لهذه الأدوية، مما قد يجعل من الصعب علاج العدوى البكتيرية في المستقبل.

وأكد أهمية استشارة الطبيب قبل تناول أي دواء، حتى المضادات الحيوية، وذلك لتحديد ما إذا كان تناولها ضروريًا أم لا.

وفيما يلي بعض الأسباب التي تجعل المضادات الحيوية غير فعالة في علاج نزلات البرد والإنفلونزا:

* نزلات البرد والإنفلونزا عدوى فيروسية، وليس بكتيرية.

* المضادات الحيوية تعمل فقط على قتل البكتيريا.

* تناول المضادات الحيوية دون داعي قد يؤدي إلى ظهور مقاومة البكتيريا لهذه الأدوية.

وفيما يلي بعض النصائح التي يمكن اتباعها لتخفيف أعراض نزلات البرد والإنفلونزا:

* الراحة.

* شرب الكثير من السوائل.

* تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية لتخفيف الأعراض، مثل مسكنات الألم وخافض الحرارة.

* استخدام مرطب الهواء.

* غسل اليدين بشكل متكرر.

وإذا استمرت الأعراض لأكثر من أسبوع، أو إذا كانت شديدة، يجب استشارة الطبيب.