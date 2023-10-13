عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خلي بالك .. طبيب يحذر من نوع دواء لعلاج البرد والانفلونزا

صدى البلد

حذر الدكتور محمد حسن الطراونة استشاري الأمراض الصدرية وخبير العدوى التنفسية من تناول المضادات الحيوية لعلاج الإنفلونزا ونزلات البرد.

وقال الطراونة إن المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد والإنفلونزا لأنها عدوى فيروسية، وليس بكتيرية.

وأضاف الدكتور محمد حسن، أن تناول المضادات الحيوية دون داعي قد يؤدي إلى ظهور مقاومة البكتيريا لهذه الأدوية، مما قد يجعل من الصعب علاج العدوى البكتيرية في المستقبل.

وأكد  أهمية استشارة الطبيب قبل تناول أي دواء، حتى المضادات الحيوية، وذلك لتحديد ما إذا كان تناولها ضروريًا أم لا.

وفيما يلي بعض الأسباب التي تجعل المضادات الحيوية غير فعالة في علاج نزلات البرد والإنفلونزا:

* نزلات البرد والإنفلونزا عدوى فيروسية، وليس بكتيرية.
* المضادات الحيوية تعمل فقط على قتل البكتيريا.
* تناول المضادات الحيوية دون داعي قد يؤدي إلى ظهور مقاومة البكتيريا لهذه الأدوية.

وفيما يلي بعض النصائح التي يمكن اتباعها لتخفيف أعراض نزلات البرد والإنفلونزا:

* الراحة.
* شرب الكثير من السوائل.
* تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية لتخفيف الأعراض، مثل مسكنات الألم وخافض الحرارة.
* استخدام مرطب الهواء.
* غسل اليدين بشكل متكرر.

وإذا استمرت الأعراض لأكثر من أسبوع، أو إذا كانت شديدة، يجب استشارة الطبيب.

الأنفلونزا ونزلات البرد الأنفلونزا البرد والإنفلونزا المضادات الحيوية تعالج نزلات البرد تناول المضادات الحيوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تحذير النادي له بسبب فلسطين | النني يتحدى أرسنال بتصرف صادم

بيان عاجل من الإمارات بشأن وصول طائرة أمريكية أراضيها دعمًا لإسرائيل

الجرام زاد 100 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-10-2023

ماتكلمنيش لوهتقول كدة.. رسالة جديدة من نجل هاني الناظر

أمريكا توجه ضربة قوية لـ إيران.. تفاصيل

بالخطوات| طريقة عسكرية مذهلة للنوم في دقيقتين.. الطيارون أول من استخدموها

تفاصيل أكبر قافلة طبية لدعم الفلسطينين بالتعاون مع «الهلال الاحمر المصري»

دعاء لأهل غزة ليلة الجمعة.. ألا إن نصر الله قريب

ترشيحاتنا

ترامب: لدي تجربة سيئة مع إسرائيل ونتنياهو .. فيديو

لاعبو منتخب الجزائر يدعمون فلسطين وأهالي غزة| شاهد

نبأ سار من مرشح عضوية الزمالك بشأن فتوح

133 نزيلة بمراكز الإصلاح والتأهيل يتحدثن عن أوضاعهن المعيشية.. فيديو

كيا تكشف عن نسختها الجديدة K3 .. بقوة 152 حصانا |صور

طلاب بجامعة نورث كارولينا الأمريكية ينظمون تظاهرة داعمة لفلسطين | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلي بالك .. طبيب يحذر من نوع دواء لعلاج البرد والانفلونزا

بسعر خرافي .. ملابس هيفاء وهبي في السعودية تثير الجدل بالسوشيال ميديا

مقطع فيديو لسيدة تخرج أيديها من الركام يثير جدل رواد السوشيال ميديا

الأولى والثالثة مجموعات موت.. مواجهات سهلة للعرب في كأس الأمم الإفريقية

فيديو

مقطع فيديو لسيدة تقوم بكسر بلاط الحمام لسبب غير متوقع .. شاهد

أحمق .. ترامب ينتقد نتنياهو ويمدح حركة حماس: ما القصة؟

تعرضت لخطر رهيب..صغيرة دخنت سيجارة الإلكترونية خلسة

اعتدى عليها بسلاح ابيض..الداخلية تكشف تفاصيل تعدى جزار على زوجته بالمقطم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ