10 علامات خطيرة تشير لـ انخفاض المغنيسيوم في الجسم.. انتبه فورا

المغنيسيوم هو معدن أساسي يلعب دورًا حاسمًا في العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك تقلصات العضلات ووظيفة الأعصاب وصحة العظام، يجب أن يستهلك الشخص البالغ 360-410 ملغ من المغنيسيوم في اليوم، يمكن أن يؤدي عدم تناول كمية كافية من المغنيسيوم أو عوامل أخرى إلى انخفاض مستويات هذه العناصر الغذائية الحيوية، مما يؤدي إلى ظهور علامات وأعراض مختلفة من المهم التعرف عليها.



فيما يلي بعض العلامات الرئيسية التي قد تشير إلى نقص المغنيسيوم في الجسم.



- تشنجات العضلات

واحدة من أكثر علامات نقص المغنيسيوم شيوعاً وملحوظة هي تشنجات العضلات والتشنجات والارتعاش، المغنيسيوم ضروري لوظيفة العضلات، وخاصة استرخاء ألياف العضلات، عندما تكون مستويات المغنيسيوم منخفضة، قد تنقبض العضلات وتتشنج بشكل لا إرادي، يمكن أن يكون هذا سائدًا بشكل خاص في تشنجات الساق أثناء الليل.



-الخمول

انخفاض مستويات المغنيسيوم يمكن أن يساهم في التعب والضعف غير المبرر، هذا المعدن ضروري لإنتاج الطاقة، حيث أنه عامل مساعد في التفاعلات الأنزيمية التي تنتج الأدينوسين ثلاثي الفوسفات (ATP)، عملة الطاقة الأساسية في الجسم، عندما يكون نقص المغنيسيوم، قد يواجه الجسم صعوبة في توليد الطاقة الكافية، مما يؤدي إلى الشعور بالتعب والضعف.



- الصداع

انخفاض مستويات المغنيسيوم يؤدي إلى الصداع، يستخدم أكسيد المغنيسيوم لعلاج الصداع النصفي عدة مرات، وبالتالي إذا كنت تعاني من الصداع غير المبرر في كثير من الأحيان، فمن المحتمل أن يكون لديك نقص في المغنيسيوم، استشر الطبيب وقم بعلاج نفسك بالمكملات الغذائية.



-اضطراب الجهاز الهضمي

تعتبر أعراض الجهاز الهضمي سمة مميزة أخرى لنقص المغنيسيوم، يمكن أن ينتج الغثيان والقيء وفقدان الشهية عن انخفاض مستويات المغنيسيوم، يشارك المغنيسيوم في عمليات الهضم ويمكن أن يساعد في تهدئة الجهاز الهضمي، قد يؤدي النقص إلى تعطيل هذه الوظائف، مما يؤدي إلى عدم الراحة وانخفاض تناول الطعام.



- رعشة العين

المغنيسيوم يريح العضلات، كما أن المستويات المنخفضة من المغنيسيوم تضع ضغطًا غير ضروري على العضلات، هذا يمنع عينيك من الاسترخاء بشكل صحيح وبالتالي يسبب ارتعاش العين.



-الإمساك

كمعدن مهم، يساعد المغنيسيوم في حركات الأمعاء بالإضافة إلى الوظائف الأخرى التي يؤديها، يزيد المغنيسيوم من كمية الماء في الأمعاء مما يساعد على تسهيل حركة الأمعاء. يؤدي نقص المغنيسيوم إلى الإمساك ويحتاج إلى المكملات الغذائية المناسبة لإصلاحه.



-إحساس "الدبابيس والإبر" في الساق

قد يسبب نقص المغنيسيوم اضطرابات حسية مثل الوخز أو التنميل أو الإحساس بالدبابيس والإبر في الأطراف، ترتبط هذه الأحاسيس باضطرابات في وظيفة الأعصاب، والتي يمكن أن تتأثر بمستويات غير كافية من المغنيسيوم.



-الاكتئاب و القلق

انخفاض مستويات المغنيسيوم يمكن أن يؤثر على المزاج والسلوك. قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من نقص من زيادة القلق والاكتئاب والتهيج والتغيرات في الشخصية العامة، ويشارك المغنيسيوم في تنظيم الناقلات العصبية واستجابة الجسم للتوتر، مما يجعل دوره في الصحة العقلية مهمًا.



-خفقان القلب

المغنيسيوم ضروري لوظيفة القلب السليمة، لأنه يساعد على تنظيم ضربات القلب وضغط الدم، انخفاض مستويات المغنيسيوم يمكن أن يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب، والخفقان، أو عدم انتظام ضربات القلب، في الحالات الشديدة، يمكن أن يساهم نقص المغنيسيوم في مشاكل القلب والأوعية الدموية الأكثر خطورة.



-صعوبة في القيام بالأعمال الشاقة

بالإضافة إلى التشنجات، يمكن أن يؤدي نقص المغنيسيوم إلى ضعف عام في العضلات، وهذا يمكن أن يجعل من الصعب أداء المهام البدنية وقد يؤثر على القوة العامة والتنقل، غالبًا ما يرتبط ضعف العضلات بانخفاض مستويات المغنيسيوم بسبب دوره في وظيفة العضلات.

المصدر: timesofindia

