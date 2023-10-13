محدش بيطيقهم| 5 أبراج مكروهة.. هل أنت منهم؟

قبل أن نقوم بإدراج الأبراج المؤسفة، من المهم أن نفهم أننا لا نحكم على أي شخص، هنا تأتي الكراهية من سوء الفهم ومشاكل التوافق المنخفضة بشكل عام مما يجعل الآخرين يتجنبون هذه الأبراج، هناك خصائص أو سمات معينة يتم إساءة تفسيرها أو أخذها بطريقة أخرى.



فيما يلي هؤلاء الأبراج الخمسة الذين قد يرغبون في العمل بجدية أكبر على سلوكهم وعاداتهم المحددة التي تجعل الآخرين يكرهونهم إلى حد ما.



5 أبراج مكروهة



-برج الحمل

برج الحمل حازم للغاية وتنافسي ويمكن النظر إلى هذه السمات على أنها صفات قيادية، ومع ذلك، قد يجد البعض أن برج الحمل عدواني للغاية أو انتهازي، قد تؤدي طبيعتهم المتهورة أيضًا إلى صراعات في بعض المواقف.



-برج العقرب

غالبًا ما يُساء فهم برج العقرب بسبب طبيعته الشديدة والغامضة، إنهم يميلون إلى الخصوصية ويحافظون على عواطفهم، الأمر الذي قد يبدو سريًا أو بعيدًا بالنسبة للبعض، ومع ذلك، يتم تقدير ولائهم وشغفهم من قبل أولئك الذين يفهمونهم.



-برج الجدي

غالبًا ما يُنظر إلى مواليد برج الجدي على أنهم يركزون بشدة على أهدافهم، وهو ما يمكن تفسيره على أنه ميول مدمنة للعمل، يمكن في بعض الأحيان أن يُنظر إلى قدراتهم العملية وطموحهم على أنها باردة أو بعيدة، لكنهم يقدرون الاستقرار والنجاح.



-برج الدلو

يُعرف برج الدلو بتفكيرهم الفكري وغير التقليدي، قد يجدهم البعض غريب الأطوار أو منعزلًا جدًا، حيث يميلون إلى إعطاء الأولوية لمُثُلهم وقضاياهم على المشاعر الشخصية. ومع ذلك، فإن أفكارهم المبتكرة يمكن أن تكون منعشة.



-برج القوس

يتمتع القوس برغبة قوية في الحرية والمغامرة، الأمر الذي قد يؤدي أحيانًا إلى مشكلات الالتزام أو الاندفاع في العلاقات، في حين أنهم يقدرون الصدق والحقيقة، إلا أن فظاظتهم قد يساء تفسيرها على أنها عدم حساسية.

المصدر: timesofindia.

