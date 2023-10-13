برشقة صاروخية.. المقاومة الفلسطينية تعلن قصف بلدة بئر سبع

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الجمعة، قصف بلدة بئر السبع برشقة صاروخية.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن إسرائيل تستعد لحرب طويلة بعد تجاوز عدد قتلاها الـ1300، وسط تقديرات بأن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" تستعد لصراع يمتد معها.



وأشارت "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن "القوات الإسرائيلية كثفت أمس الخميس استعداداتها لهجوم بري على قطاع غزة للقضاء على حركة حماس، مع تجاوز عدد قتلى هجوم الحركة الـ1300 إسرائيلي".

في حين قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "هناك مؤشرات على أن حماس تستعد لصراع ممتد مع إسرائيل"، وفق الصحيفة.