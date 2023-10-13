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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمم إفريقيا.. ساديو ماني مصدوم من وقوع السنغال في مجموعة الموت

ساديو ماني
ساديو ماني

أظهرت عدسات الكاميرات صدمة النجم السنغالي ساديو ماني، عقب وقوع منتخب بلاده في المجموعة الأصعب ببطولة أمم إفريقيا 2023.


وأسفرت قرعة بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت بمدينة أبيدجان الإيفوارية، أمس الخميس، عن وقوع منتخب السنغال في مجموعة نارية بجانب منتخبات الكاميرون وغينيا وجامبيا.

 


وظهرت علامات الصدمة على وجه ساديو ماني عقب الكشف عن مجموعة السنغال ببطولة أمم إفريقيا.

 


وقال ماني في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للاتحاد لكرة القدم "كاف": "إنها مجموعة صعبة حقا".

 

وأضاف "الكاميرون ستكون مباراة صعبة للغاية لكننا سنبذل قصارى جهدنا من أجل التأهل".

وتقام البطولة خلال الفترة  من 13 يناير حتى 11 فبراير 2023.

وتستضيف ستة ملاعب في جميع أنحاء ساحل العاج المباريات، بما في ذلك ملعبين في أبيدجان إلى جانب الملاعب المشيدة حديثًا في بواكي وكورهوجو وسان بيدرو وياموسوكرو.

ويتأهل الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الست إلى جانب أفضل أربعة فرق تحتل المركز الثالث.

ماني أمم أفريقيا السنغال قرعة بطولة أمم إفريقيا ساديو ماني الكاميرون

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