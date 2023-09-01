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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ساديو ماني بالجلباب الأبيض في أحدث ظهور عبر إنستجرام

ساديو ماني
ساديو ماني

شارك اللاعب السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق النصر السعودي صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهر ساديو في الصورة بالحلباب الأبيض الذي نال إعجاب متابعيه.

 

قال عادل كريّم المنسق الإعلامي لمباريات بطولة كأس العرب إن البعض أساء الظن بخصوص صورته مع ساديو ماني جناح النصر السعودي.

وكانت الكاميرات التقطت عادل كريّم يقف مبتسمًا خلف ماني وقت قوله لأحد المشجعين (أنا أمتلك كأس أمم إفريقيا، بينما صلاح لا).

وقال كريّم، المنسق الإعلامي لمباراة النهائي، في تصريحاته ببرنامج (صباحكم رياضة) مع الإعلامي هاني حتحوت، بإذاعة الشباب والرياضة "مبدئيا أنا كنت خلف ماني ولا أسمع ما يقول، الملعب كان مزدحمًا والأصوات عالية ولم أكن منتبهًا لما يقول ماني".

 

 

وأتبع "تعرضت لبعض الإساءات باعتباري أضحك على سخرية ماني من صلاح، وهو أمر غير صحيح، لأنني أساسا لم أكن أضحك على كلامه".

وقال المنسق الإعلامي السابق بالكثير من مباريات الكاف "التقيت بماني أكثر من مرة في أمم إفريقيا، وهو شخص متواضع للغاية ولا أرى أنه يقصد الإساءة لصلاح. لقد رأيت علاقته بصلاح بنفسي وكيف كانت جيدة، كما أذكر موقف كاليدو كوليبالي مع محمد عبد المنعم بعد خسارة نهائي افريقيا"

 

وأكمل "ماني تعرض لمضايقة من أحد المشجعين بقوله (صلاح في انجلترا وأنت في الطائف) ولم يرد، ثم رد بهذا الرد حينما ذُكر اسم صلاح أمامه من جديد.. (كان محضّر الرد المرة دي)".

وعن التقارير التي تشير إلى موافقة صلاح على تفاوض الاتحاد السعودي مع ليفربول لانضمامه لدوري روشن، قال مشجع ليڤربول "لا أتمنى رحيل صلاح ولا أتوقعه، أرى أنه مازال أمامه عامان على الأقل في أوروبا، وفرصته في حصد لقب أفضل لاعب في العالم قائمة بكل تأكيد"

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