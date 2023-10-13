على الرغم من حظرها.. مظاهرات مؤيدة لفلسطين في مدن فرنسا

اندلعت مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين، اليوم الجمعة، في عدة مدن فرنسية رغم قرار السلطات الفرنسية حظرها.

وقامت هذه المظاهرات على الرغم من إعلان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أمس الخميس حظر أي تجمعات أو مسيرات مؤيدة للفلسطينيين، خرج عدة آلاف في باريس ومدن فرنسية أخرى لإظهار دعمهم للشعب الفلسطيني مع استمرار الحرب الدموية الدائرة بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس والاحتلال الإسرائيلي منذ إطلاق الحركة التي تسيطر على قطاع غزة السبت الماضي عمليتها "طوفان الأقصى".

وعلى الرغم من الحظر، تجمع بضع مئات من المؤيدين للفلسطينيين وسط باريس في مجموعات منفصلة وسعت قوات الشرطة إلى منع تجمعها معا.

وهتف المحتجون: "إسرائيل قاتلة" و"ماكرون متواطئ". وسبق أن ندد ماكرون بالهجوم الذي نفذته حركة حماس الفلسطينية وعبر عن تضامنه مع إسرائيل.

وأطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه مظاهرات حظرتها الحكومة لدعم الشعب الفلسطيني في باريس، فيما حث الرئيس ماكرون مواطنيه على البقاء متحدين والامتناع عن جلب الصراع بين حماس وإسرائيل إلى عقر دارهم.