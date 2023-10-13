جماهير الأهلي حائرة.. قرعة أمم إفريقيا تضع ثلاثي المارد الأحمر في صدام مشترك

أوقعت قرعة بطولة أمم إفريقيا 2023، التي أقيمت أمس الخميس، 3 لاعبين من صفوف النادي الأهلي في مواجهات ضد بعضهم.



وأسفرت القرعة عن تواجد منتخبات تونس ومالي وجنوب إفريقيا ومالي في المجموعة الخامسة.

ومن المقرر أن تشهد هذه المجموعة مواجهات بين 3 لاعبين محترفين في صفوف الأهلي، وهم التونسي علي معلول والمالي أليو ديانج والجنوب إفريقي بيرسي تاو.



وعادة ما تدعم جماهير الأهلي لاعبيها في مع منتخبات بلادهم في البطولات القارية والإفريقية، لكنها ستكون في حيرة هذه المرة.



مجموعات بطولة أمم إفريقيا 2023:

المجموعة الأولى: كوت ديفوار، نيجيريا، غينيا الاستوائية، غينيا بيساو

المجموعة الثانية: مصر، غانا، جزر الرأس الأخضر، موزمبيق

المجموعة الثالثة: السنغال، الكاميرون، غينيا، غامبيا

المجموعة الرابعة: الجزائر، بوركينا فاسو، موريتانيا، أنغولا

المجموعة الخامسة: تونس، مالي، جنوب إفريقيا، ناميبيا

المجموعة السادسة: المغرب، جمهورية الكونغو الديمقراطية، زامبيا، تنزانيا