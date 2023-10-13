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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 3204 مخالفات لمخابز وبدالين تموينيين ومحال عامة بالجيزة| شاهد

حملة تموينية
حملة تموينية

شنت محافظة الجيزة من خلال  مديرية التموين سلسلة من الحملات التموينية علي المخازن السلعية والمحال العامة لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين .

واطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي جهود مديرية التموين بالجيزة خلال شهر   والتي أسفرت عن تحرير ٣٢٠٤ مخالفة تموينية لبداليين تموينين ومخابز ومحال عامة لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات .

وتابع محافظ الجيزة الجهود في مجال المخابز والتي أسفرت عن تحرير عدد ٢٣٠٨ محضر شمل  ٨٠٢ محضر مخالفة لانتاج خبز ناقص الوزن وتحرير ٥٤٠ مخالفة لانتاج خبز غير مطابق للمواصفات و ١٨٨ مخالفة توقف وغلق و ١٢٠ مخالفة تصرف ومراجعة رصيد و ٥٠ مخالفة لعدم وجود سجل تفتيش و ٣  مخالفة لعدم وجود ميزان و  ٦٠٢ مخالفة لعدم نظافة أدوات المعجن وعدم اعطاء بون .

وفي مجال الأسواق تم تحرير عدد ٨٤٧ محضر مخالفة شملت  ١٦٤ مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار و ٣٥ مخالفة للبيع بأزيد من السعر الرسمي و١٠١ مخالفة لعدم وجود ترخيص و ٣٣٦ عدم وجود شهادة و ١٣٨ مخالفة لتجار تموينين .
وفي مجال المواد البترولية تم تحرير ٤٩ محضر ضمت غلق مستودعات وعدم الإعلان عن الأسعار . 
كما تمكنت الحملات  من ضبط حوالي ١٢ طن دقيق بلدي مدعم بحوزة مخالفين و١١ الف علبة سجائر ومعسل بقصد الاحتكار والتلاعب بالاسعار و ١١٧٠ كجم سكر تمويني و ٤١٣ بطاقة تموينبة بقصد استغلال الدعم و ٨١٢ كجم لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الادمي .

وقد أكد محافظ الجيزة علي استمرار شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .

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