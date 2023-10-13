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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدام ناري بين هولندا وفرنسا في تصفيات أمم أوروبا 2024

فرنسا ضد هولندا
فرنسا ضد هولندا

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة من العيار الثقيل، بين هولندا وفرنسا، اليوم الجمعة، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، على ملعب "يوهان كرويف أرينا"، في إطار منافسات الجولة السابعة من تصفيات أمم أوروبا 2024.


ويتسلح منتخب هولندا بعاملي الأرض والجمهور، للثأر من فرنسا وقطع خطوة جديدة نحو التأهل إلى يورو 2024.


وتلقى منتخب هولندا هزيمة قاسية أمام فرنسا بأربعة أهداف دون رد.


ويفقد منتخب هولندا خدمات الرباعي دي ليخت ودي يونج وديباي وجاكبو أمام فرنسا، بسبب الإصابة.


في المقابل، يطمح فريق فرنسا في الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم أو التعادلات في التصفيات  أمام هولندا في مباراة اليوم، ومواصلة الابتعاد بصدارة المجموعة.


ترتيب المجموعة الثانية:
1- فرنسا: 15 نقطة
2- هولندا: 9 نقاط
3- اليونان: 9 نقاط
4- أيرلندا: 3 نقاط
5- جبل طارق: 0 نقاط

هولندا فرنسا أمم أوروبا هولندا وفرنسا تصفيات أمم أوروبا 2024 يورو 2024

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