صدام ناري بين هولندا وفرنسا في تصفيات أمم أوروبا 2024

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة من العيار الثقيل، بين هولندا وفرنسا، اليوم الجمعة، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، على ملعب "يوهان كرويف أرينا"، في إطار منافسات الجولة السابعة من تصفيات أمم أوروبا 2024.



ويتسلح منتخب هولندا بعاملي الأرض والجمهور، للثأر من فرنسا وقطع خطوة جديدة نحو التأهل إلى يورو 2024.



وتلقى منتخب هولندا هزيمة قاسية أمام فرنسا بأربعة أهداف دون رد.



ويفقد منتخب هولندا خدمات الرباعي دي ليخت ودي يونج وديباي وجاكبو أمام فرنسا، بسبب الإصابة.



في المقابل، يطمح فريق فرنسا في الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم أو التعادلات في التصفيات أمام هولندا في مباراة اليوم، ومواصلة الابتعاد بصدارة المجموعة.



ترتيب المجموعة الثانية:

1- فرنسا: 15 نقطة

2- هولندا: 9 نقاط

3- اليونان: 9 نقاط

4- أيرلندا: 3 نقاط

5- جبل طارق: 0 نقاط