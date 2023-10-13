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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بحوزتهم أختام شعار الجمهورية.. سقوط عصابة تزوير الأوراق الرسمية بالدقهلية

المضبوطات
المضبوطات

واصلت  أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية قيام (شخصين – لهما معلومات جنائية ، أحدهما "محبوس حالياً على ذمة التحقيق فـى قضيتى " نصب " - مقيمان بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى استقطاب المواطنين راغبى الحصول على المستندات المزورة والمُثبت بها بيانات "خلافاً للحقيقة" حيث يقوما بإصطناعها وتزويرها نظير مبالغ مالية. 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبط الآخر، وبحوزته (39 خاتم شعار الجمهورية مقلدين لهيئات وجهات مختلفة - 13 أكلاشيه منسوبة لجهات وهيئات مختلفة – عدد من الأصول والصور الضوئية لشهادات ومستندات "مزورة ومعدة للتزوير" - 2 حبارة) ، وكذا (عدد من الأقراص المخدرة) ، وبمواجهته اعترف بإرتكابه لوقائع تزوير باستخدام المضبوطات وأضاف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد التعاطى. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الاحوال المدنية الأوراق الرسمية المستندات المزورة تزوير المحررات

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