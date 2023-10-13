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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسالة قاسية من كتائب القسام لقوات الاحتلال ردا على دعوات تهجير الفلسطينيين

كتائب القسام
كتائب القسام

وجه الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، رسالة إلى قوات الاحتلال ردا على دعواتهم للفلسطينيين في غزة بإخلاء المدينة والتوجه جنوبًا.

ووفقا لوسائل الإعلام الفلسطينية، قال أبوعبيدة: "أقول للاحتلال إن الهجرة ليست موجودة في قاموسنا إلا لمدننا المحتلة".

وتابع الناطق باسم كتائب القسام : "أدعو أبناء شعبنا بعدم الانصياع لتهديدات إسرائيل والثبات في منازلهم وأرضهم"، مؤكدا  أن "العدو أضعف وأجبن من أن يهجر شعبنا من دياره


وأشار  إلى أن المقاومة قصفت مطار بن جوريون اليوم، مؤكدا "ولا يزال في جعبتنا الكثير".
وتابع: "قمنا استهداف حشد عسكري إسرائيلي في مستوطنة بئيري برشقة صاروخية".

وأضاف الناطق باسم كتائب القسام "أطلقنا منذ صباح اليوم 150 صاروخاً على عسقلان و50 صاروخاً على سديروت".


وفي وقت سابق من اليوم، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرًا عاجلاً لسكان قطاع غزة، حذر فيه سكان المدينة بإخلاء المدينة والتوجه جنوبًا، وذلك بعدما أعلنت الأمم المتحدة أن إخلاء أكثر من مليون نسمة ينذر بوضع كارثي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "تويتر" إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعو "كافة سكان مدينة غزة إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حمايتهم والتواجد جنوب وادي غزة، وفق ما يظهر في الخارطة".

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