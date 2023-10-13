محمد صلاح يخسر جائزة مهمة في الدوري الإنجليزي.. تفاصيل

خسر النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر، لصالح الكوري الجنوبي سون هيونج مين، لاعب توتنهام.



وذكر الحساب الرسمي لرابطة البريميرليج، على منصة "‘إكس"، أن سون هيونج مين، هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال الشهر الماضي بتصويت الجماهير.



ونافس سون هيونج على الجائزة كل من:

محمد صلاح (ليفربول) - - كيران تريبير (نيوكاسل) - أولي واتكينز (أستون فيلا) - جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) - بيدرو نيتو (وولفرهامبتون) - جارود بوين (وست هام).

وخاض محمد صلاح 4 مباريات بقميص ليفربول الشهر الماضي في البريميرليج، سجل هدفين وصنع مثلهما، بجانب صناعة 11 فرصة لزملائه، وفقا للموقع الرسمي للدوري الإنجليزي.

يذكر أن جيمس ماديسون، لاعب فريق توتنهام، فاز بجائزة لاعب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي.