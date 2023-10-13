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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ذهب لتصوير انفجار فوجد عائلته أشلاء.. مأساة صحفي فلسطيني بسبب القصف الإسرائيلي

صحفي فلسطيني يتفاجأ
صحفي فلسطيني يتفاجأ بعائلته أشلاء

تعرض الصحفي الفلسطيني معتز عزايزة، لمأساة لا يمكن وصفها، حيث فقد عائلته وتحولت إلى أشلاء في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة دير البلح وسط قطاع غزة يوم الخميس الماضي. 

عزايزة، الذي كان يقوم بعمله المعتاد في توثيق الهجمات الإسرائيلية وانتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة، وجد نفسه في صدمة عندما تلقى خبر استهداف منطقة سكنية تعيش فيها عائلته.

صحفي يصور انفجار فيتفاجأ بعائلته أشلاء

في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ظهر عزايزة وهو يعبر عن صدمته وحزنه ويقول: "عائلتي كلها تسكن هناك، الوضع صعب ولا أستطيع الوصول إليهم". وبعد تجاوز الصدمة الأولية، استطاع الوصول إلى دير البلح حيث تسكن عائلته.

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وما وجده هناك كان صادمًا للغاية، حيث انهار عزايزة وانهمرت دموعه عندما وجد عائلته تحت الأنقاض. تم العثور على أشلاء أفراد عائلته وسط المدمرة، وفي المستشفى، شاهد عزايزة أفراد عائلته في أكياس الجثث.

تعد هذه الفاجعة جزءًا من التصعيد العنيف الذي شهده قطاع غزة منذ السبت الماضي، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الهجمات على المناطق السكنية والبنية التحتية في القطاع. 

تم توثيق تلك الهجمات وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل الصحفيين والصحفيات المحليين والدوليين الذين يعملون لتوثيق الأحداث ونشر الحقائق.

تأتي فاجعة عائلة عزايزة لتسلط الضوء على الأضرار البشرية الجسيمة لهذا التصعيد العنيف.

الاحتلال الهجمات الإسرائيلية استهداف

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