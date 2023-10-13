لدعم أهلنا في غزة.. إقبال ملحوظ للتبرع بالدم في مقر المصل واللقاح .. شاهد

بدأت اليوم عمليات التبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينين المصابين في غزة إثر الحرب بعد أن ساهمت عدد من الجمعيات الأهلية، في حملات تبرعات بالدم، وتوافد عدد كبير من الشباب والسيدات علي الجمعيات للتبرع ومساندة شعوب غزة بالمصل واللقاح بمنطقة العجوزة بالجيزة .

يذكر أنه قد ساهمت عدد من الجمعيات الأهلية، في حملات تبرعات بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينين المصابين في غزة إثر الحرب.

ومن ضمنها حملة مؤسسة راعى مصر للتنمية، للتبرع بالدم لاشقائنا الفلسطنين، بمدينة الطلبة بجامعة القاهرة بالجيزة.

وحملة مؤسسة شفاء الاورمان للتبرع بالدم، بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالجيزة.

ومعهد الخدمة الاجتماعية بمدينة نصر “حملة جمعية السنابل للخدمات الاجتماعية”.

وفي جامعة عين شمس حملة جمعية شريان العطاء بالقاهرة، وجامعة القاهرة حملة جمعية قلوب مصر بالجيزة للتبرع بالدم لاشقائنا الفلسطنين.

وجامعة حلوان "حملة جمعية الشرق الخيرية بحلوان".