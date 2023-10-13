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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وفد أفريقي يطلع على تجربة اختبارات القطن.. ويزور صندوق دعم الغزل والنسيج

صدى البلد

زار وفد من الكوادر الإفريقية مكون من عشرون مبعوثًا من 12 دولة افريقية هيئة اختبارات وتحكيم القطن وصندوق دعم الغزل والنسيج بمحافظة الاسكندرية في إطار الزيارت العلمية الميدانية الخاصة، لبرنامج إنتاج وتربية القطن والذي ينظمه معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية وبالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية.

وقال الدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن، إنه تمت زيارة الوفد الافريقي من أجل الاطلاع علي أحدث الاجراءات التي تتاخذ بشأن الرقابة علي القطن المصري بدء من الحليج والتسويق حتي التصدير بواسطة هئيات الرقابة والاختبارات في كل من الهيئة العامة للتحكيم وأختبارات القطن وصندوق دعم الغزل والنسيج.

وألقى الخبراء المتخصين محاضرات نظرية لهم عن الطرق المتبعة في إجراء الاختبارات والرقابة علي القطن في مصر سواء للتصدير أو الاستيراد، وتم بعد ذلك زيارة للمعامل المتخصصة والاطلاع علي الطرق العملية لإجراء الفحوصات كل في تخصصه، وأبدي المبعوثن الاستفادة الكبيرة منها.

وأفادت الدكتور عبير سمير عرفة وكيل المعهد للبحوث بأنه كان في استقبال وفد المعهد والسادة المبعوثين في هذا الزيارات كل من الدكتورة إيمان علي رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتطوير والمهندس وليد المرسي مدير عام المركز الدولي للتدريب والسادة مديري ومدربي (الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن)، والمهندس سامي جاد مدير عام صندوق دعم الغزل والنسيج والمهندس أسامة عماد الدين رئيس القطاع الفني للمراقبة والدكتورة جيتار شوكت رئيس القطاع الفني للتكنولوجيا ومديري الإدارات ورؤساء المعامل بـ (صندوق دعم الغزل والنسيج)، وكان برفقة الوفد الدكتور أحمد عبد المغني رئيس بحوث التربية بالمعهد ومنسق الدورة والمشرف عليها، والدكتور مصطفي عطية عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمنسق والمتحدث الاعلامي للمعهد.

 

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