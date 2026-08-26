الكرملين يلتزم الصمت إزاء التطورات في أرمينيا ويشدد على احترام القانون

أحجمت الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم الأربعاء عن التعليق على التطورات السياسية الداخلية في أرمينيا، قائلة إن "عمليات معقدة للغاية تجري حاليا في البلاد".

وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف - خلال تصريح صحفي - إن موسكو تفضل عدم التعليق على التطورات السياسية الداخلية في أرمينيا في الوقت الحالي.

وقال : "أفضل عدم التعليق في الوقت الحالي على التطورات السياسية الداخلية في أرمينيا. هناك عمليات معقدة للغاية تجري هناك".

وتابع: إن روسيا تأمل في أن تجري العمليات السياسية في أرمينيا وفقا للقانون، مع احترام حقوق جميع المشاركين في العملية السياسية.

وأضاف: "لا يسعنا سوى التعبير عن الأمل في أن يجري كل ما يحدث وفقا للقانون بشكل صارم، وأن تُحترم حقوق جميع المشاركين في العملية السياسية في البلاد".