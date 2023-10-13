إقامة جبرية لـ ميسي في منزله 4 أشهر

قدمت مذيعة صدى البلد رانيا أيمن تغطية حول حقيقة الأخبار التي تتردد بشأن انتقال اللاعب ليونيل ميسي للدوري السعودي.

ويعاني فريق انتر ميامي الذي يلعب فيه ليونيل ميسي بالدوري الأمريكي، حيث خسر فريق إنتر ميامي مباراته الأخيرة أمام سينسيناتي بهدف دون رد في الدوري الأمريكي.

وقضت هذه الخسارة على أمل الفريق في خوض نهائيات الدوري الأمريكي وجعلت نجمه الأرجنتيني مهددا بالغياب عن الملاعب.

ويحتل فريق إنتر ميامي الآن المركز 14 وقبل الأخير في القسم الشرقي برصيد 33 نقطة، بفارق 7 نقاط عن المركز التاسع أقرب مراكز التأهل إلى النهائيات، ولا يبقى له سوى مباراتين.

وبعد أن يلعب ميامي مباراتيه ضد تشارلوت في 19 و22 أكتوبر، لن يلعب مجددا حتى بداية الموسم الأمريكي الجديد في أواخر فبراير المقبل.

وبذلك سيبقى ميسي في منزله لمدة 4 أشهر بين نهايات أكتوبر وفبراير، وأعطى ذلك فرصة لبعض الأندية لضم ميسي في الميركاتو الشتوي المقبل في يناير 2024.

فهل ينضم ميسي للدوري السعودي؟

ووفق الصحفي رودي جاليتي، فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم وصندوق الاستثمار ينظران في إمكانية ضم ميسي لتلك الفترة بين فتح القيد الشتوي وبداية الدوري الأمريكي.

ولا يزال التقييم الداخلي جاريا، حيث قد سبق وحاول الهلال السعودي ضم ميسي في الصيف الماضي.

لكن محاولاته فشلت باختيار اللاعب للعرض الأمريكي المقدم من إنتر ميامي في النهاية.

ورد فريق إنتر ميامي على ذلك، ونفى رافائيل كابريرا المسؤول الإعلامي لنادي إنتر ميامي الأمريكي، الشائعات التي خرجت مؤخرا تفيد بإمكانية انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الدوري السعودي.

وقال المسؤول الإعلامي لنادي إنتر ميامي "ما تردد خلال الساعات الماضية حول انتقال ميسي للدوري السعودي غير صحيح نهائيا، وهذه الأنباء مجرد شائعات".

ولم يتواصل أحد مع مسؤولي النادي الأمريكي من أجل انتقال ميسي إلى الدوري السعودي، كما أمد كابريرا على أن ميسي سعيد في إنتر ميامي، ولا توجد نية لرحيله عن النادي، وسيستمر بشكل طبيعي.

وكان قد انتقل ميسي إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي خلال الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، موقف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، من إمكانية العودة إلى برشلونة أو الانتقال لأحد أندية الدوري السعودي على سبيل الإعارة.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس": "ميسي لا يفكر في أي خطوة على سبيل الإعارة رغم ارتباط اسمه ببرشلونة والأندية السعودية".

و: "ميسي يضع تركيزه الكامل مع إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين.

وكان قد نجح الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية في إجراء عدد كبير من الصفقات الكبيرة على مستوي اللاعبين.

ومن هذه الصفقات صفقة نادي النصر السعودي في ضم اللاعب كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 38 عامًا مع منذ ديسمبر 2022.

وكانت الصفقات المتتالية هي ضم اللاعبين كريم بنزيما وساديو ماني وكانتي ونيمار أخرهم، وأصبح الدوري السعودي محط اهتمام كافة الجماهير على مستوى العالم بعد الصفقات الجديدة وزيادة مستوي المنافسة بين الأندية الكبرى.