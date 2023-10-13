رغم إعلان واشنطن دعم إسرائيل عسكريًا.. البيت الأبيض يرفض دعوات تهجير سكان غزة

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، رفضه خطة إسرائيل لتهجير سكان غزة للجنوب ووصفها بأنها "صعبة".

وقال البيت الأبيض إن الأمر الاسرائيلي بإخلاء شمال غزة ونقل السكان خلال 24 ساعة سيكون أمرا صعبا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الجمعة، إن دعوة إسرائيل لأكثر من مليون مدني في شمال غزة للتحرك في غضون 24 ساعة ستكون "أمرا طويلا وصعبا".

وقال كيربي، في مقابلة على إم إس إن بي سي، إن هذا يتطلب من كثير من الناس الانتقال في فترة زمنية قصيرة جدا".

وأضاف: "نحن نفهم ما يحاولون القيام به ولماذا يحاولون القيام بذلك - لمحاولة عزل السكان المدنيين عن حماس، وهو هدفهم الحقيقي".



ويأتي ذلك رغم تأكيد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الجمعة، أن دعم واشنطن لدولة الاحتلال إسرائيل راسخ ومستمر.

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي، يوآف جالانت، أعلن أوستن عن تضامن واشنطن مع كل عائلات أسرى هجوم حركة المقاومة الفلسطينة "حماس" ، مؤكداً استعداد أمريكا لنشر المزيد من القطع العسكرية وإرسال مساعدات عسكرية إضافية إلى إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرًا عاجلاً لسكان قطاع غزة، حذر فيه سكان المدينة بإخلاء المدينة والتوجه جنوبًا، وذلك بعدما أعلنت الأمم المتحدة أن إخلاء أكثر من مليون نسمة ينذر بوضع كارثي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "تويتر" إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعو "كافة سكان مدينة غزة إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حمايتهم والتواجد جنوب وادي غزة، وفق ما يظهر في الخارطة".