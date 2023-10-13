حملة المرشح الرئاسي السيسى تتبرع بالدم للشعب الفلسطيني الشقيق.. فيديو وصور

أعلن المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، عن تبرع الحملة اليوم الجمعة بالدم للشعب الفلسطينى الشقيق.

وأعرب رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، عن تشرفه بالتواجد وهو وأعضاء الحملة فى المجلس القومى لنقل الدم للتبرع بالدم للشعب الفلسطينى الشقيق، مؤكدا أن وقوف الشعب المصرى مع فلسطين هو موقف ثابت للدولة المصرية على المستوى الإنسانى والعربي والأمن القومى، داعيا كل مواطن مصرى قادر على التبرع بالدم، أن يتوجه فورًا للتبرع بالدم، مؤكدًا أن هذه المواقف تكشف معادن الرجال.

الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي تشيد بمواقف القيادة السياسية المصرية الحكيمة





وأشاد رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، بمواقف القيادة السياسية المصرية الحكيمة والواعية، متمنيًا أن تمر هذه المحنة بكل خير على مصر وفلسطين، وأن يعم السلام، مشيرًا إلى كلمة الرئيس السيسى التى ألقاها عقب حفل تخرج الكليات العسكرية أمس، واصفًا إياها بـ"الكلمة القوية واضحة المعالم والخطوط".

حملة المرشح الرئاسي السيسي تتبرع بالدم

حملة المرشح الرئاسي السيسي تتبرع بالدم

حملة المرشح الرئاسي السيسي تتبرع بالدم

حملة المرشح الرئاسي السيسي تتبرع بالدم

حملة المرشح الرئاسي السيسي تتبرع بالدم

حملة المرشح الرئاسي السيسي تتبرع بالدم

حملة المرشح الرئاسي السيسي تتبرع بالدم

حملة المرشح الرئاسي السيسي تتبرع بالدم