حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تتلقى خطابا من نقابة المعلمين.. تفاصيل

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خطاباً من نقابة المعلمين تعلن فيه تأييدها للمرشح الرئاسي مع إطلاق عدد من المؤتمرات والندوات التوعوية في كافة المحافظات لتوعية جموع المعلمين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة، وممارسة حقوقهم الدستورية.

وتعرب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي، عن احترامها الكامل وتقديرها الكبير للمعلمين ودورهم العظيم في بناء النشء، وترحيبها بزيارة نقابة المعلمين الممثلة لجموعهم بمقر الحملة، ومبادرتهم في إقامة المبادرات التوعوية للمعلمين للمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري القادم، فالمشاركة الفعالة في الانتخابات تعزز مبادئ الديمقراطية وتسهم في تحقيق تطلعاتنا المشتركة لمستقبل أفضل.

وتؤكد الحملة الرسمية، أنها تقدم نفسها كحملة لكل مواطن ومواطنة في ربوع مصر وأنها على تواصل مستمر وفعّال مع جميع الجهات والكيانات، حيث تتبع أفضل المعايير الممكنة تنظيمياً وتلتزم بأحكام الدستور والقانون.