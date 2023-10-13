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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بكاء إمام الحرم | وكالات الأنباء العالمية تبرز تضامن العرب مع الفلسطينيين

صدى البلد

شهدت دول عربية وإسلامية عدة اليوم الجمعة خروج مظاهرات شعبية عارمة للتضامن مع الفلسطينيين وللتنديد بالعدوان وبالضربات الإسرائيلية على قطاع غزة في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس السبت الماضي.

ففي العراق، خرج الآلاف وسط بغداد للمشاركة في مظاهرة داعمة للفلسطينيين ومنددة بالقصف الإسرائيلي على غزة، وفق ما أظهرت لقطات بثها التليفزيون الرسمي.

وسلط تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية الضوء علي رفع المتظاهرين لأعلام العراق وفلسطين وصور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي دعا إلى هذه المظاهرة، مرددين عبارات: "كلا كلا للاحتلال" و"كلا كلا أمريكا"،  فيما رسم علم إسرائيلي ضخم على الأرض ليدوس عليه المتظاهرون، كما شاهد مصور في وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي إيران، نزل الآلاف إلى شوارع طهران في مظاهرات دعما لقطاع غزة في اليوم السابع من الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.

ورفع المتظاهرون أعلام إيران وفلسطين ورايات حزب الله وحملوا لافتات كتب عليها "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل"، على ما أفاد تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية اليوم الجمعة.

كما خرجت مظاهرات في مدن أخرى عبر إيران أحرق المحتجون خلالها أعلاما أمريكية وإسرائيلية.

وفي تونس، تظاهر الآلاف من أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل وممثلون عن منظمات المجتمع المدني وسياسيون ومحامون وطلاب في وسط العاصمة أمس الخميس، تضامنا مع الشعب الفلسطيني ورفضا للتطبيع مع الدولة العبرية.

واحتشد المتظاهرون الذين رفعوا العلم الفلسطيني ونددوا بالقصف الإسرائيلي على غزة أمام مقر اتحاد الشغل قبل أن يتوجهوا إلى شارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة. 

وردد المتظاهرون شعارات من قبيل: "الشعب يريد تجريم التطبيع" و"مقاومة مقاومة لا صلح ولا مساومة" و"فلسطين عربية لا بديل عن البندقية".

كما تظاهر آلاف الأردنيين وسط العاصمة عمان عقب صلاة الجمعة اليوم تضامنا مع قطاع غزة ودعما "للمقاومة" الفلسطينية في ظل الحرب بين حماس وإسرائيل. 

وحمل متظاهرون أعلاما فلسطينية وأردنية، ولافتات كتب على بعضها: "الحرية لفلسطين، فلسطين كاملة" و"مع المقاومة" إضافة إلى "تستمر مسيرة النصر، متضامنون مع فلسطين". 

وهتفوا: "يا ملكنا يا ابن حسين، بدنا نحرر فلسطين"، و"من عمان تحية لأبو عبيدة تحية"، وهي كنية المتحدث الرسمي باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية.

ووزع البعض الحلويات في الشوارع مساء السبت الماضي ابتهاجا بـ"النصر".

وفي شمال البحرين، هتف مئات المصلين داخل مسجد الدراز: "الموت لإسرائيل!" و"الموت لأمريكا!" قبيل صلاة الجمعة. ثم شاركوا في مسيرة احتجاجية مع مئات ارتدى معظمهم يرتدون الكندورة التقليدية ووضع بعضهم كوفيات فلسطينية على أكتافهم أو رؤوسهم.

وداس المتظاهرون أعلاما إسرائيلية وأمريكية وضعت على الأرض. 

وفي المسجد الحرام في مكة، قال الشيخ أسامة بن عبد الله الخياط فيما دمعت عيناه قليلا: "اللهم احفظ المسلمين في فلسطين" و"اللهم ارحم ضعفهم".

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