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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منافس صعب للغاية.. تعليق قوي من مدرب غانا بشأن مواجهة مصر

صدى البلد

علق كريس هويتون، المدير الفني لمنتخب غانا، عن مواجهة مصر، في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية.


وأوقعت قرعة كأس الأمم الإفريقية، المقرر انطلاقها في يناير المقبل في كوت ديفوار، مع كل من غانا وكاب فيردي وموزمبيق.


وقال مدرب غانا في تصريحات صحفية: "منتخب مصر له خبرات كبيرة خاصة في كأس الأمم، أعتقد أنه حقق انتصارات أكثر من أي منتخب أخر في تاريخ البطولة وبالطبع هو منافس قوي للغاية".


وتابع: "نحن نتطلع لمواجهة أحد أفضل فرق أفريقيا، وبالنسبة لموزمبيق وكاب فيردي، لا أعرف الكثير، لكننا سنقوم بدراسة كل شيء في الأشهر المقبلة ونشاهد مبارياتهما قبل انطلاق البطولة".


واختتم: "نحن لا نختار منافسينا علينا التأقلم إذا أردنا حصد اللقب".

مصر غانا كأس الأمم الافريقية كريس هويتون مدرب غانا

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