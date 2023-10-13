رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بممر آمن لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.. فيديو

قال رئيس وزراء فلسطين محمد أشتية، إن الشعب الفلسطيني لن يغادر أرضه، مؤكدًا أنهم لن يقبلوا محاولات إسرائيل توزيع سكان غزة على دول العالم.

ولفت خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن الرئيس الفلسطيني عباس أبومازن، أكد لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، رفض مخطط إسرائيل بتهجير شعب غزة

وطالب أشتية، بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لافتًا إلى أن حكومة إسرائيل وزعت السلاح على المستوطنين لقتـل الفلسطينيين.

وطالب أشتية بممر آمن لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما طالب العالم بإنهاء الصراع وحل عادل للقضية الفلسطينية.