بنطلون ممزق | زوجة نجم الزمالك السابق تثير إعجاب متابعيها

خطفت المذيعة دينا سليم زوجة خالد الغندور نجم الزمالك السابق أنظار متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وظهرت دينا سليم من سيارتها بإطلالة ملفتة مرتدية تي شيرت وبنطال جينز ممزق باللون، وتركت شعرها منسدلا بطريقة تتناسب مع إطلالتها لتبهر متابعيها بظهورها الرائع المتألق.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة.

ويحصل اللاعبون على راحة من التدريبات الجماعية يومي السبت والأحد، على أن يستأنف الفريق مرانه يوم الاثنين المقبل، استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.