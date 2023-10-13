تشكيل مباراة فرنسا وهولندا الرسمي بتصفيات أمم أوروبا

أعلن الجهازان الفنيان لمنتخبي هولندا وفرنسا، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمعهما، في تصفيات أمم أوروبا.
تشكيل فرنسا:
حراسة المرمى: مايك ماينان.
خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – لوكاس هيرنانديز – جوناثان كلاوس – بينجامين بافارد.
خط الوسط: أدريان رابيو – أنطوان جريزمان – أوريليان تشواميني.
خط الهجوم: كينجسلي كومان – كولو مواني – كيليان مبابي
تشكيل هولندا
حراسة المرمى: أندرياس نوبيرت.
خط الدفاع: ناثاني آكي، جيرترويدا، فيرجيل فان دايك، دنزل دومفريس.
خط الوسط: مارتين دي رون، تشافي سيمونز، كيفن ستروتمان، فيرمان.
خط الهجوم: فوت فيجورست، ريجنديرز