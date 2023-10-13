تشكيل مباراة فرنسا وهولندا الرسمي بتصفيات أمم أوروبا

أعلن الجهازان الفنيان لمنتخبي هولندا وفرنسا، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمعهما، في تصفيات أمم أوروبا.

تشكيل فرنسا:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – لوكاس هيرنانديز – جوناثان كلاوس – بينجامين بافارد.

خط الوسط: أدريان رابيو – أنطوان جريزمان – أوريليان تشواميني.

خط الهجوم: كينجسلي كومان – كولو مواني – كيليان مبابي

تشكيل هولندا

حراسة المرمى: أندرياس نوبيرت.

خط الدفاع: ناثاني آكي، جيرترويدا، فيرجيل فان دايك، دنزل دومفريس.

خط الوسط: مارتين دي رون، تشافي سيمونز، كيفن ستروتمان، فيرمان.

خط الهجوم: فوت فيجورست، ريجنديرز