خالد أبو بكر يروي كواليس حراسة الشهيد أبو شقرة لـ"الشاطر" بجنازة والدته

روى الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، قصة الشهيد النقيب محمد أبو شقرة ضابط مكافحة الإرهاب بقطاع الأمن الوطني، ومواقفه ضد جماعة الإخوان، واستشهاده برصاص الإخوان في سيناء.

وأضاف خالد أبو بكر، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، الذي يقدمه عبر قناة "on": "، أنه خلال فترة حسني مبارك، تم السماح لخيرت الشاطر بالخروج من محبسه وحضور جنازة والده، مضيفًا:"تم السماح لخيرت الشاطر لحضور جنازة والدته.. وتم اختيار الشهيد النقيب محمد أبو شقرة لتأمينه".

وأضاف :"محمد أبو شقرة من أفضل 10 ضباط عمليات خاصة في العالم.. وراح فداء للوطن.. وهو تخصص إرهاب دولي، وانتقل للأمن الوطني، ولديه قدرات رهيبة للتعامل مع المواقف الصعبة".

وكان محمد أبو شقرة من أفضل ضباط في وزارة الداخلية، لقب بـ«الشبح» لكفاءته وإتقانه لعمله، إنه النقيب محمد أبو شقرة ضابط مكافحة الإرهاب بقطاع الأمن الوطني، الذي كانت وفاته بمثابة الشرارة الأولى لرفض حكم تنظيم الإخوان وقيام ثورة 30 يوليو لإسقاطهم.

في 9 يونيو عام 2013، استشهد النقيب محمد أبو شقرة، وهو واحدًا من الضباط القلائل المشهود لهم بالكفاءة، لذلك كان يسند إليه المهام الثقيلة فحصل على أعلى الأوسمة من الداخلية، فكُلف بمرافقة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري خلال زيارته لمصر.