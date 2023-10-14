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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جمال الكشكي: ما يحدث في فلسطين خارج القوانين الدولية

جمال الكشكي
جمال الكشكي

قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن ما يحدث في فلسطين أمر خارج المواثيق الدولية والقوانين الدولية، وما تقوم به دولة الاحتلال يدخل تحت بند الحرب، وما يحدث هو تصفية للقضية الفلسطينية، موضحا أن تصريحات الرئيس السيسي بالأمس كانت قاطعة وحاسمة وعميقة للغاية لكل من يهمه الأمر أن أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية مرفوضة. 

جمال الكشكي يتحدث عن فلسطين 

وأضاف "الكشكي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، اليوم الجمعة، أن الأشقاء في فلسطين يعلمون مخططات إسرائيل جيدا، ودعوات النزوح إلى سيناء هي محاولة لشطب فلسطين من الخريطة العربية، في ظل السيناريوهات المفتوحة، ولا أحد يعلم نقطة نهاء الصراع بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكدا أن الدور المصري ثابت وقوي عبر التاريخ في التوصل إلى التهدئة، والقيادة السياسية أكدت أن التدخلات مستمرة والتواصل مستمر مع كافة الأطراف الفاعلة في هذه القضية. 

وتابع جمال الكشكي، أن اليوم شهدت فلسطين تصعيدات جديدة في الحرب، مناشدًا المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة للتدخل للمزيد من التهدئة والحفاظ على أرواح المدنيين والأطفال والشيوخ وغيرها. 

واستكمل، أن يجب على المجتمع الدولي التدخل، ووضع حد فاصل في ضوء ما يحدث في الوقت الحالي، وهذه الجولة من الحرب مختلفة عما قبلها، إذ أن الصراع والقلاقل ستقود الشرق الأوسط والإقليم بأكلمه لمزيد من التأجيج وأنه لا يمكن أن يكون هناك خلاف في الشرق الأوسط، وإقامة دولة مستقلة على حدود 1967 بتواجد القدس الشرقية. 

جمال الكشكي المواثيق الدولية الرئيس السيسي تصريحات الرئيس السيسي القضية الفلسطينية

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