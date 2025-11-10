القاهرة تستقبل وفد منتدى السياحة الأردني الإفريقي استعدادًا لإطلاق نسخته الأولى في عمان

استقبل اليوم في القاهرة الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، ونضال ملو العين، الخبير السياحي الأردني ورئيس اللجنة الأردنية التنظيمية لمنتدى السياحة الأردني الإفريقي JATM26، الذي ستنطلق نسخته الأولى في العاصمة الأردنية عمان تحت شعار: "إفريقيا مستقبل السياحة العالمية"، وذلك بمشاركة وحضور أكثر من 35 دولة وما يقرب من 1000 من كبار العاملين وأصحاب القرار في قطاع السياحة على مستوى العالم، وفي مقدمتهم دول القارة الإفريقية.

ومن جانبه، صرّح الدكتور يسري الشرقاوي بأن لديهم إمكانيات دولية وقاعدة عريضة من ثقة المتعاملين مع الجمعية على مستوى القارة الإفريقية ودول الشرق الأوسط، وما حققوه من نجاحات كشريك استراتيجي في مؤتمر السياحة الإفريقية الأول الذي عقد في شرم الشيخ عام 2024، ومشاركتهم في مؤتمر ومنتدى السياحة في أنطاليا هذا العام. وأضاف أنهم يمتلكون القدرة والكفاءة الفنية والإدارية لإخراج هذا الحدث العالمي كعمل مشترك بين مصر والأردن، بشكل يعكس دفء العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

ومن جانبه، أكد نضال ملو العين أنهم حضروا إلى القاهرة، ولدينا كلجنة أردنية منظمة توجه كبير للتعاون مع الكيانات المصرية الناجحة التي أثبتت جدارتها في عمق القارة الإفريقية، وأن لديهم في المملكة الأردنية الهاشمية إمكانيات وقدرات سياحية هائلة، ومصر لديها الكثير والكثير. وما فعلته مصر في تدشين المتحف الكبير دفع الجميع إلى ضرورة مواكبة الركب الدولي للترويج المشترك، ولبرامج مشتركة بين قطاع السياحة في الأردن ومصر، ومعهم هدف الربط بسياحة القارة الإفريقية.

أسعار الدولار في مصر اليوم الاثنين 10-11-2025 هيئة الاستثمار: الطريق مفتوح للقطاع الخاص العربي للمساهمة في التنمية الاقتصادية

وأوضح ملو العين أنهم سوف يسخرون كل الإمكانيات والجهود لنحظى بثقة ورعاية صاحب السمو لهذا الحدث الدولي الكبير، وهذا سيجعلهم يبذلون كل جهودهم من أجل إخراج نسخة تليق عالميًا وقاريًا، يمكن أن يُبنى عليها ويُرسم خريطة مستقبل السياحة للمنطقة. لذا، ستشمل هذه النسخة منتدى، مؤتمر، معرض، وبرنامج لقاءات ثنائية، وسيتقاسمون الرئاسة والأمانة العامة للنسخة مع شريكهم الاستراتيجي جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة.